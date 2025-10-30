Alles zu oe24VIP
Prinz von Bel-Air
Große Trauer

"Prinz von Bel-Air"-Star stirbt mit nur 42 Jahren

30.10.25, 09:57
Floyd Roger Myers Jr. ist im Alter von nur 42 Jahren verstorben. 

Myers wurde vor allem durch seine Rolle als „junger Will Smith“ in einer Folge der Kult-Sitcom " Der Prinz von Bel-Air" (1992) bekannt. Im selben Jahr verkörperte er in der Mini Serie The Jacksons: An American Dream den jungen Marlon Jackson. Später war er noch in der Serie Young Americans (2000) zu sehen.

Floyd Roger Myers Jr.
Neben seiner Schauspielkarriere engagierte sich Myers auch im sozialen Bereich: Er war Mitbegründer des „The Fellaship Men’s Group“, einer Organisation zur Förderung und Unterstützung von Männern in ihren Lebensrollen.
Er hinterlässt vier Kinder – Taelyn, Kinsley, Tyler und Knox.

Herzinfarkt

Myers starb am Mittwoch in seinem Haus in Maryland an einem Herzinfarkt. Seine Mutter, Renee Trice, bestätigte den Tod. In den Jahren zuvor hatte er bereits drei weitere Herzinfarkte erlitten – ein Hinweis darauf, dass seine Gesundheit ernsthaft beeinträchtigt war. Laut einem gemeinsamen Spendenaufruf der Familie war Myers „ein hingebungsvoller Vater, liebevoller Bruder und Freund, dessen Güte, Lachen und Herzlichkeit jeden berührte, dem er begegnete.“

