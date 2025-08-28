Diese Hollywood-Stars sind im neuen "Star Wars"-Film dabei

Die Dreharbeiten für den neuen "Star Wars"-Film laufen an und die Besetzung nimmt weiter zu.

Lucasfilm gab jetzt den Produktionsstart für "Star Wars: Starfighter" mit Hauptdarsteller Ryan Gosling (44) bekannt und benannte zugleich den gesamten Cast.

Neben Gosling, Mia Goth (31) und Matt Smith (42) sind unter anderem auch die US-Schauspielerin Amy Adams (51, "Arrival", "Nightbitch"), der Brite Aaron Pierre (31) und der junge Nachwuchsdarsteller Flynn Gray an Bord.

Der Film unter der Regie von Shawn Levy ("Deadpool & Wolverine") soll im Mai 2027 Weltpremiere feiern. "Star Wars: Starfighter" werde neue Charaktere einführen, hatten Gosling und Levy im April bei einem "Star Wars"-Event in Tokio gesagt. "Der Film ist ein neues Abenteuer, es sind neue Charaktere, und spielt in einem neuen Zeitraum", gab Levy bei der Veranstaltung bekannt.

Regisseur: Der Thrill seines Lebens

Für ihn gehe mit dem Projekt ein Traum Erfüllung, teilte der Regisseur nun zum Drehstart in England in einem Statement mit. Geschichten aus der Star-Wars-Galaxie mit derart brillanten Mitarbeitern zu erzählen, sei der Thrill seines Lebens.

Der erste Film der "Star Wars"-Saga erschien 1977 mit Carrie Fisher, Harrison Ford und Mark Hamill in den Hauptrollen. In den 80er Jahren folgten Filme wie "Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Später folgten neue Ableger.