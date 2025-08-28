Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Ryan Gosling
© Getty Images

"Starfighter"

Diese Hollywood-Stars sind im neuen "Star Wars"-Film dabei

28.08.25, 22:59
Teilen

Die Dreharbeiten für den neuen "Star Wars"-Film laufen an und die Besetzung nimmt weiter zu. 

Lucasfilm gab jetzt den Produktionsstart für "Star Wars: Starfighter" mit Hauptdarsteller Ryan Gosling (44) bekannt und benannte zugleich den gesamten Cast.

Neben Gosling, Mia Goth (31) und Matt Smith (42) sind unter anderem auch die US-Schauspielerin Amy Adams (51, "Arrival", "Nightbitch"), der Brite Aaron Pierre (31) und der junge Nachwuchsdarsteller Flynn Gray an Bord.

Der Film unter der Regie von Shawn Levy ("Deadpool & Wolverine") soll im Mai 2027 Weltpremiere feiern. "Star Wars: Starfighter" werde neue Charaktere einführen, hatten Gosling und Levy im April bei einem "Star Wars"-Event in Tokio gesagt. "Der Film ist ein neues Abenteuer, es sind neue Charaktere, und spielt in einem neuen Zeitraum", gab Levy bei der Veranstaltung bekannt.

Regisseur: Der Thrill seines Lebens

Für ihn gehe mit dem Projekt ein Traum Erfüllung, teilte der Regisseur nun zum Drehstart in England in einem Statement mit. Geschichten aus der Star-Wars-Galaxie mit derart brillanten Mitarbeitern zu erzählen, sei der Thrill seines Lebens.

Der erste Film der "Star Wars"-Saga erschien 1977 mit Carrie Fisher, Harrison Ford und Mark Hamill in den Hauptrollen. In den 80er Jahren folgten Filme wie "Das Imperium schlägt zurück" und "Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Später folgten neue Ableger.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden