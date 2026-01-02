Kreischalarm: K-Pop-Band BTS zündet Comeback

BTS sind wieder da! Nach 3 Jahren Pause und Militär-Dienst bringt die K-Pop-Band am 20. März eine neue CD: Damit geht’s wieder auf Welttournee. In Österreich stürmt man schon jetzt wieder auf Platz 1.

Die südkoreanische Erfolgsband BTS hat ihr erstes Album seit fast vier Jahren angekündigt. Dieses soll am 20. März erscheinen und den Grundstein für eine große Welttournee legen. „Wir hoffen auf ein sicheres Comeback in diesem Jahr und dass sich das Album gut verkauft. Lasst uns BTS zu einem riesigen Erfolg machen.“

© Big Hit Music

© Getty Images

Das bisher letzte Album der Gruppe ("Proof") stammt aus dem Jahr 2022. Seither war die K-Pop-Band zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten. In Südkorea müssen alle tauglichen Männer einen verpflichtenden Wehrdienst von 18 bis 21 Monaten absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in direkter Nachbarschaft zum hochgerüsteten Nordkorea.

© Getty Images

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie "Dynamite" und "Permission to Dance" hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle "No More Dream" veröffentliche BTS im Juni 2013.

Jetzt legen die K-Pop-Stars wieder los: BTS begrüßte das neue Jahr mit ihren Fans durch eine Live-Übertragung der gesamten Gruppe auf Weverse am Silvesterabend . Der Hype ist ungebrochen. Gleich nach der Comeback-Ankündigung stürmten BTs mit dem 2016er Hit „Run“ in Österreich wieder auf Platz 1 der iTunes-Charts.