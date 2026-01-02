Paukenschlag: Oasis-Tour bringt über eine Milliarde!

2,888 Millionen verkaufte Konzert-Tickets. Niemand begeisterte 2025 mehr Fans als Oasis, die damit der britischen Wirtschaft über eine Milliarde Pfund einbrachten. Jetzt lässt Liam die Fans wieder auf eine Zugabe hoffen.

Am 4. Juli 2025 wurde in Cardiff das jahrelang unmöglich Gehaltene zur Wirklichkeit: Liam und Noel Gallagher ließen nach16 Jahren Streit Oasis wieder auferstehen. Für 41 Konzerte, hymnische Kritiken – „Ein Konzert-Urknall“, so oe24 – und einen nie dagewesenen Hype. Über eine Millionen CDs setzten Oasis im Jahr 2025 alleine in England ab. Und das ohne einen einzigen Ton neuer Musik. Nur mit Wiederveröffentlichungen, wie der um fünf Unplugged-Versionen aufgemotzten 30 Jahre Anniversary Edition von „(What’s The Story) Morning Glory?“.

Dazu verkauften Oasis 2,888 Millionen Konzert-Tickets. Mehr als jeder andere Künstler im letzten Jahr. Trotzdem gibt’s für Liam und Noel im Jahresranking der Branchenbibel „Pollstar“ lediglich Platz 2, weil man bei einem Durchschnitts-Ticketpreis von 182 Dollar „bloß“ 405 Millionen Dollar Umsatz einfuhr. Um 2 Millionen weniger als Beyoncé, die mit ihren Hochpreis-Ticktes (256 Dollar) jedoch nur 1,596 Millionen Fans begeisterte.

Das sind die erfolgreichsten Tourneen 2025:

1. Beyoncé: 407 Millionen Dollar Umsatz, 1,596 Millionen Zuseher

2. Oasis: 405 Millionen Dollar Umsatz, 2,888 Millionen Zuseher

3. Coldplay 390 Millionen Dollar Umsatz, 2,800 Millionen Zuseher

4. Kendrick Lamar/SZA 358 Millionen Dollar Umsatz, 1,761 Millionen Zuseher

5. Shakira, 320 Millionen Dollar Umsatz, 2,476 Millionen Zuseher

Oasis werden die knappe Niederlage verkraften, schließlich bringt alleine ein lukrativer Merchandising-Deal mit Adidas weitere 120 Millionen Dollar und die Tour-Kollektion nochmal 50 Mille.

Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen sind sagenhaft: Es wurde geschätzt, dass die Tour der britischen Wirtschaft über 1 Milliarde Pfund einbringen würde, wobei erhebliche Ausgaben für Tickets, Reisen und Merchandise anfielen.

Wann Oasis weiter abcashen ist indes freilich offen: Eine für 2026 angedachte Europa-Tournee wurde von Liam zunächst wieder in Frage gestellt („2026 passiert nichts außer der Fußball-WM“) doch nun zum Jahreswechsel doch wieder kryptisch angeteast. „Her mit 2027, äh, 2026, äh, frohe Ostern!“ Dazu macht er sich auch schon wieder Gedanken um die Songauswahl. „Wenn wir wieder touren dann gibt es Veränderungen in der Setlist. So sind die Regeln!“