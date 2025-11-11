Liam Gallagher: „Oasis hat mein Leben gerettet!“

Das Oasis-Comeback begeistert die ganze Welt. Auch weil Liam Gallagher dafür sein Leben komplett auf den Kopf stellte und jetzt wie ein Mönch lebt.

41 Konzerte für über 2 Millionen Fans. Liam und Noel Gallagher liefern mit dem lange nicht für möglich gehaltenen Oasis-Comeback die Tour des Jahrzehnts. Große Hingabe, hymnische Kritiken und weltweit tränenüberströmte Fans inklusive. Jetzt öffnet auch Liam Gallagher sein Herz und reagiert auf eine Fan-Tweet („Danke, dass du für diese Tour wie ein Mönch lebst“) mit ganz großen Emotionen.

© Oasisinet

© X

„Oasis hat mir das Leben gerettet, es war an der Zeit, dass ich das in Ordnung brachte Ich weiß, wie viel das den Leuten bedeutet, also mit dem Trinken, Rauchen und Kokain aufhören – das sind notwendige Opfer. So sind die Regeln“ schreibt er um dann in typsicher Fanboy-Manier mit MCFC, also mit Manchester City Football Club, zu signieren.

© Instagram

Liam, einst Alkohol- und Drogen-umnebeltes Enfant Terrible des Britpop, überrascht schon die ganz Tour über mit einem strikten Fitness-Regiment. Joggen mit Hund Buttons, viel Selfie-Einsatz für die Fans und keine Partiys. Anders alsB ruder Noel, der den Tour Triumph schon gerne ausgiebig mit VIPs wie Kate Moss oder Madonna feierte, wurde Liam noch bei keinem einzigen Aftershow-Event gesichtet.

© Getty Images

Insider vermuten, dass seine Wandlung vom Rock N‘ Roll Saulus zum braven Paulus auch auf einen speziellen Passus im Tour Vertrag beruhen könnte. Angeblich bekommt er seine 3-stellige Millionen-Gage erst nach Edne der Tour überwiesen und auch dann nur wenn er anständig war. Das dürfte die Bedingung seine Bruders Noel gewesen sein, der das Comeback ja jahrelang verweigerte und sich letztendlich doch von Liam und einer Mega-Gage überreden ließ.

© Getty Images

Dafür gibt’s 2026 wohl eine Zugabe. Die Daten der Europa-Tour sollen demnächst verkündet werden. Auch ein Wien-Konzert wird verhandelt. Laut einem geleakten Tourplan könnten Oasis am 16. Juli das Happel Stadion rocken.