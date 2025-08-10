Heißes Gerücht: Oasis kommen 2026 nach Wien

Aktuell brechen Oasis in Großbritannien alle Rekorde. 2026 haben sie dann Wien im Visier. Laut einem geleakten Tourplan ist sogar das Datum schon fix: am 16. Juli gibt’s die 23 größten Hits des Britpop im Happel Stadion.

Donnerstag 16. Juli, Vienna, Austria, Ernst Happel Stadion. Das ist das heißeste Konzertgerücht für 2026. Laut einem geleakten Tourplan sollen da Oasis in Wien abrocken. Das wäre der erste Austro-Stop seit der von oe24 präsentierten Stadthallen Show im Februar 2009. Liam und Noel Gallagher haben ihren 16-jährigen Streit beendet und brechen gerade mit der Comeback-Tournee in England alle Rekorde. 14 Millionen Ticketanfragen für „nur“ 1,4 Millionen Karten, 217 Millionen Pfund Ticketumsatz und ein Wirtschaftsboost von knapp einer Milliarde (!) Pfund für das Brexit-geschwächte England.

„Ein Ereignis vergleichbar mit der Mondlandung,“ so brachte die renommierte BBC das erste Comeback-Konzert am 4. Juli in Cardiff auf den Punkt. Noel und Liam, die über 15 Jahre nicht mit einander sprachen und dann überraschenderweise sogar Hand in Hand auf die Bühne schritten, machen damit den „Feuchten Traum des Britpop“, so der N.M.E. wahr.

Das ist die Setlist der Oasis Tour:

F****n’ in the Bushes (Intro)

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little By Little

D’you Know What I Mean?

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ‘n’ Roll Star

Zugabe:

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Vom Opener „Hello“ rund um den aussagekräftigen Refrain „It’s good to be back!“ bis zum Zugabenfurioso mit „Don’t Look Back In Anger“, „Wonderwall“ und „Champagne Supernova“, wo sich wildfremde Fans in Verbrüderung in die Arme fallen, liefern Oasis die 23 größten Hymnen der 90er Jahre, markante Sprüche („Das ist für alle Schnüffler“) und den Soundtrack einer Generation. „Besser als damals!“ so der einhellige Tenor von Kritikern und Fans.

Bis 23. November touren Liam und Noel mit der Comeback-Show des Jahrzehnts noch durch Großbritannien, Irland, Nordamerika, Mexiko, Japan, Australien und Südamerika. Ab Juni 2026 ist dann laut dem geleakten Tourplan eine große Europa-Tour mit gleich 28 Stadien-Konzerten angedacht. In Wien sollen die Oasis-Hymnen dann am 16. Juli erklingen. Der Vorverkauf dafür soll im November starten.