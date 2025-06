Oasis zünden Tour-Countdown: Neues Foto, neue Koop

In zwei Wochen, am 4. Juli, zünden Liam und Noel Gallagher das Oasis-Comeback. Als Einstimmung gibt’s jetzt einen millionenschweren Deal mit Adidas und ein brandneues gemeinsames Foto!

Am 4. Juli steigt im Principality Stadium von Cardiff die Musiksensation des Jahrzehnts. Nach 16 Jahren Streit legen Liam und Noel Gallagher jetzt wieder als Oasis los. Bis 23 November rocken Oasis jetzt durch Großbritannien, Irland, Nordamerika, Mexiko, Japan, Australien und Südamerika. 2026 soll eine Europa-Tour folgen. Jetzt, nach den ersten Proben, die laut Liam „biblisch“ waren, startet man den über 100 Millionen Euro starken Tour- und Merchandising-Modus. Und das nicht nur mit Pop-Up-Stores in den britischen Tourstädten, sondern auch mit einer aufsehenerregenden Kooperation mit Adidas.

Unter dem Motto „adidas Originals X Oasis“, das man am Donnerstag im britischen TV-Hauptabend-Programm (!) präsentierte, gibt’s jetzt T-Shirts, Trainings-Jacken oder die legendären Bucket-Hats. Und dazu sogar ein brandneues Oasis-Foto. Erstmals seit der Tour-Ankündigung im August 2024 zeigen sich Noel und Liam wieder Seite an Seite.

„Die Marke, Die Band, Das Vermächtnis lebt weiter. nach 30 Jahren gemeinsamer Geschichte feiern adidas Originals und Oasis gemeinsam eine unumstrittene Verbindung, die tief in Musik, Mode und britischer Identität verwurzelt ist.“ heißt es dazu. Und weiter: „Original Forever“ ist mehr als eine Kampagne. Es ist eine Hommage an einen Moment, eine Bewegung und eine Zeit, die alles geprägt hat. Mit der Rückkehr der Band für „Live 25“ läutet die Zusammenarbeit eine neue Ära der Looks ein und verleiht prägenden Silhouetten einen modernen Touch.

Liams und Noels Verbindung zu adidas ist tief verwurzelt und reicht bis in die frühen 90er-Jahre von Oasis zurück. Das Duo trat regelmäßig in adidas Trainingsjacken, Bucket Hats und klassischen Turnschuhen wie Samba oder Gazelle auf und brachte diesen Stil einer ganzen Generation näher. 2011 startete Noel eine auf 200 Paar limitierte Zusammenarbeit mit dem Namen „Training ’72“. Liam designte sogar schon drei verschiedenen Sneakern der adidas SPZL-Linie. Jetzt legen sie mit über 20 Merchandising-Artikeln in den Farben Himmelblau, Schwarz, Creme und Kastanienbraun nach.