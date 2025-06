× Oasis-Hammer: Erste gemeinsame Tour-Probe von Liam und Noel!

Das britische Musik-Wunder der 90er ist zurück: Liam Gallagher (52) und Noel Gallagher (58) stehen erstmals seit 16 Jahren wieder gemeinsam im Proberaum – Oasis ist offiziell wiedervereint

Was lange undenkbar schien, ist nun Realität: Die Britpop-Legenden proben in Originalbesetzung und bereiten sich auf ihr großes Comeback vor. Liam Gallagher meldete sich euphorisch via X (ehemals Twitter) mit den Worten „Ich liebe das Leben“ – eine klare Botschaft an die Fans. Die Proben für die bevorstehende Oasis-Tour 2025 haben begonnen, und damit auch das, worauf Millionen Musikfans weltweit gewartet haben: das Bühnen-Comeback einer der bedeutendsten Bands der britischen Musikgeschichte.

© Simon Emmett ×

Zusammen mit den langjährigen Bandmitgliedern Paul "Bonehead" Arthurs, Gem Archer und Andy Bel, der sein Oasis Comeback ja in einem weltweit zitierten oe24-Interview bestätigte („Ja ich bin dabei und freue mich schon!“), haben sich die Gallagher Brüder an einem geheimen Ort getroffen, um die ersten gemeinsamen Sessions zu starten. Bereits im vergangenen Monat sollen erste Proben ohne Liam stattgefunden haben, nun ist auch der charismatische Frontmann wieder an Bord – ebenso wie Noel, der 2009 unter lautstarken Streitigkeiten die Band verließ. Mit dabei sind auch zwei neue Gesichter: Christian Madden an den Tasten und Joey Waronker am Schlagzeug sorgen für frischen Wind im bekannten Sound.

Spektakuläres Comeback am 4. Juli

© zeidler ×

Die große Oasis-Reunion-Tour startet am 4. Juli mit einem Auftaktkonzert in Cardiff, gefolgt von weiteren Auftritten in Manchester, London und Dublin. Die Nachricht schlägt weltweit Wellen – nicht zuletzt, weil sich Liam und Noel über Jahre hinweg öffentlich beleidigten. Noch 2009 verkündete Noel, er könne „keinen Tag länger“ mit seinem Bruder arbeiten. Umso überraschender kam im letzten Jahr die Ankündigung der Versöhnung und Reunion.

Mit Klassikern wie „Live Forever“, das kürzlich zum besten britischen Song aller Zeiten gewählt wurde, verspricht die Tour eine musikalische Zeitreise. Trotz der neuen Bandmitglieder bleibt der Oasis-Sound ikonisch. Fans hoffen bereits auf neue Songs – oder gar ein neues Album.