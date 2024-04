Wieder Messer-Attacke in Einkaufszentrum in Australien

Erst vor knapp zwei Wochen kam es zu einer Messer-Attacke in einem australischen Einkaufszentrum.

In Australien ist es erneut zu einer Bluttat in einem Einkaufszentrum gekommen. Der Täter soll am Sonntagnachmittag in einer Mall in Melbourne auf einen Mann eingestochen und ihn schwer am Oberkörper verletzt haben.

Der Messer-Angreifer flüchtete daraufhin und die Polizei fahndet immer noch nach ihm. Das Opfer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden und befinde sich in einem "ernsten, aber stabilen Zustand", wie australische Medien berichten.

Erst vor knapp zwei Wochen waren bei einem Messerangriff in einem anderen Einkaufszentrum in Bondi Beach sechs Menschen gestorben.

