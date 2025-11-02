„Riesiger Arsch!“ - Liam tobt über Pyrofackel bei Oasis-Konzert

Beim Oasis-Konzert im Melbourne kam es zum Pyro-Eklat. Das ließ auch Liam Gallagher auszucken.

Alles andere als ein Halloween-Kavaliers-Delikt beim Konzert von Oasis im Melbourne. Am Freitag zündete ein „Fan“ beim Finale des heißersehnten Comeback-Konzert eine Pyrofackel und warf diese zum Hit „Champagne Supersonic“ in die Menge. 50.000 Fans im ausverkauften Marvel Stadion im Schock.

© Getty Images



Auch Liam Gallagher, der den Vorfall sofort mit „Naughty! Naughty! Naughty!“, also „Böse! Böse! Böse!“ kommentierte, und dann später auch auf X, vormals Twitter, laut wurde. „An den riesigen Arsch, der gestern Abend bei dem Konzert in Melbourne diese Leuchtrakete in die Menge geworfen hat: Du bist ein wirklich verdammt durchgeknallter Typ und du wirst deine Strafe bekommen, glaub mir.“

© Getty Images

Auch die Polizei des Bundesstaats Victoria wurde eingeschaltet, teilte aber später mit, dass es am Freitagabend im Stadion keine Festnahmen gegeben habe und dass der Vorfall mit der Leuchtrakete nicht gemeldet worden sei. Die Stadionleitung teilte den Sender ABC mit, dass Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich Taschenkontrollen und Metalldetektor-Einsätze, getroffen worden seien und die Sicherheitsvorkehrungen vor dem Konzert am Samstagabend noch einmal verstärkt würden.