Nach Klopp-Pleite droht Deutschland der Super-GAU

Nach der überraschenden Pleite gegen Griechenland herrscht bei unserem Lieblings-Nachbarn Ernüchterung.

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Zwei Nations-League-Spiele, nur ein Punkt: Jürgen Klopp hätte sich seinen Einstand als Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ganz anders vorgestellt. Nach dem 0:1 am Sonntag in Augsburg gegen Griechenland übernahm der 59-Jährige die Verantwortung für den Fehlstart. "Wenn ihr euch an jemandem auslassen und jemanden kritisieren wollt, macht das mit mir. Lasst euch an mir aus - und lasst die Jungs in Ruhe", betonte Klopp. Die Niederlage sei "Teil des Prozesses".

Deutschland unter Druck

Der schlechte Start in die Nations League setzt Deutschland nun aber schon unter Druck. Nur die ersten zwei in der Tabelle qualifizieren sich für das Viertelfinale – für das DFB-Team eigentlich ein Minimalziel.

Sollte die Klopp-Elf aber weiter nicht auf Touren kommen, dann droht Deutschland sogar der erstmalige Abstieg aus Liga A und im schlimmsten Fall sogar Topf 2 für die EM-Quali, die im Dezember ausgelost wird.

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Derzeit ist das DFB-Team noch auf dem Schleudersitz. Sollte Deutshcland aber tatsächlich im Topf 2 landen, dann droht in der Qualifikation etwa ein Duell mit Weltmeister Spanien. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich zu 100 Prozent direkt für die EM 2028, der Gruppenzweite muss womöglich ins Play-off.