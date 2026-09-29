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DFB-Alarm

Nach Klopp-Pleite droht Deutschland der Super-GAU

SR
von
Ein Mann mit Bart und schwarzem Pullover steht auf einem Fußballfeld und schaut ernst.
© GEPA pictures
Nach der überraschenden Pleite gegen Griechenland herrscht bei unserem Lieblings-Nachbarn Ernüchterung.
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Zwei Nations-League-Spiele, nur ein Punkt: Jürgen Klopp hätte sich seinen Einstand als Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ganz anders vorgestellt. Nach dem 0:1 am Sonntag in Augsburg gegen Griechenland übernahm der 59-Jährige die Verantwortung für den Fehlstart. "Wenn ihr euch an jemandem auslassen und jemanden kritisieren wollt, macht das mit mir. Lasst euch an mir aus - und lasst die Jungs in Ruhe", betonte Klopp. Die Niederlage sei "Teil des Prozesses".

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Deutschland unter Druck

Der schlechte Start in die Nations League setzt Deutschland nun aber schon unter Druck. Nur die ersten zwei in der Tabelle qualifizieren sich für das Viertelfinale – für das DFB-Team eigentlich ein Minimalziel.

Sollte die Klopp-Elf aber weiter nicht auf Touren kommen, dann droht Deutschland sogar der erstmalige Abstieg aus Liga A und im schlimmsten Fall sogar Topf 2 für die EM-Quali, die im Dezember ausgelost wird.

Derzeit ist das DFB-Team noch auf dem Schleudersitz. Sollte Deutshcland aber tatsächlich im Topf 2 landen, dann droht in der Qualifikation etwa ein Duell mit Weltmeister Spanien. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich zu 100 Prozent direkt für die EM 2028, der Gruppenzweite muss womöglich ins Play-off.

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