Bittere Absage für Guardiola bei Geheimtreffen in Deutschland

Seit seinem Abschied von Manchester City ist es ruhig geworden um Pep Guardiola. Doch jetzt gab es ausgerechnet in Deutschland ein Geheimtreffen mit einer bitteren Absage.

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Zehn Jahre lang diktierte Taktik-Guru Pep Guardiola Manchester City von Erfolg zu Erfolg. Kaum einen Rekord hat der spanische Erfolgstrainer ausgelassen. Doch mit Ende der vergangenen Saison beendete er seine Ära in der Premier League.

Seitdem gab es viele Gerüchte. Von den Niederlanden über Italien sollen vor allem viele Nationalteams versucht haben, den Spanier von einer Verpflichtung zu überzeugen. Doch am Ende entschied sich der mittlerweile 55-Jährige dazu, eine Pause einzulegen.

Genau diese nutzte er nun für einen Besuch in seiner alten Heimat, Deutschland. Erst gab es einen Besuch bei seinem Sponsor Puma in Herzogenaurach, doch danach nahm er sich noch Zeit für ein geheimes Abendessen.

Treffen mit Bayern-Bossen

Mit dabei auch die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und deren Frauen Martina und Susi. Hoeneß bestätigte gegenüber der BILD, dass es ein gemeinsames Abendessen gab: "Pep, Karl-Heinz und mich verbindet eine dicke Freundschaft."

Worum es genau dabei ging, erfuhr man allerdings nicht. Allerdings musste Guardiola bei dem Treffen auch eine bittere Absage einstecken. Es soll sein ausdrücklicher Wunsch gewesen sein, dass auch der aktuelle Bayern-Coach Vincent Kompany bei dem Abendessen teilnimmt.

Vincent Kompany umarmt Trainer Pep Guardiola. © PA Images via Getty Images

Der Belgier, der selbst noch unter Pep bei ManCity spielte, war allerdings zu dem Zeitpunkt bei der Trainer-Tagung in Stuttgart. Allerdings gab es bereits das Hoeneß-Versprechen, dass das Essen mit Kompany und Pep nachgeholt wird.