Kapitän Laimer vor Irland-Hit zurück im Training

Gute Nachrichten für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vor dem Nations-League-Duell gegen Irland.

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Konrad Laimer ist am Montag wieder ins Mannschaftstraining der österreichischen Nationalmannschaft eingestiegen. Nach überstandener Verletzung brennt unser Star auf seinen Einsatz gegen Irland.

Start in Nations League verpasst

Fotos der Agentur GEPA vom ÖFB-Campus in der Wiener Seestadt bestätigen die Erleichterung im Lager der Rot-Weiß-Roten: Laimer absolvierte die erste Einheit der Woche gemeinsam mit den Teamkollegen. Zur Erinnerung: Wegen einer hartnäckigen Adduktoren-Verletzung hatte der Bayern-Legionär die ersten beiden Partien in der Nations League gegen Israel und den Kosovo noch verpassen müssen.

Laimers Zweikampfstärke gegen Iren als Trumpf

Philipp Lienhart und Konrad Laimer beim Zweikampf. © GEPA pictures

Nun steht die Rückkehr des Mittelfeldmotors bevor – und das zum perfekten Zeitpunkt. Am Donnerstag (20.45 Uhr, live in ORF 1) soll Laimer die Mannschaft als Kapitän im anstehenden Hit gegen Irland auf den Rasen führen.

Auf das ÖFB-Team wartet eine intensive Aufgabe. Die Iren spielen in Dublin mit großem Selbstvertrauen, nachdem sie am Sonntag in Debrecen einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Israel einfahren konnten. Teamchef Ralf Rangnick stellt seine Mannschaft auf eine umkämpfte Partie und eine klare Marschroute des Gegners ein:

“"Da wird eine heiße Atmosphäre herrschen, und sie werden eine andere Herangehensweise haben. Darauf müssen wir uns vorbereiten."” Ralf Rangnick

Damit spielte der Teamchef vor allem auf die physische Komponente und das bevorzugte Spiel der Iren mit langen Bällen an. Mit Rückkehrer Laimer gewinnt das österreichische Zentrum allerdings genau jene Zweikampfstärke und Dynamik zurück, die gegen diesen Spielstil gefragt sein wird.