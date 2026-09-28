29 Millionen Insta-Fans: "Meinen Frieden verloren"

Der gigantische Internet-Hype wird für Kap-Verde-Torhüter Vozinha (40) immer mehr zur Belastung.

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Wie die Daily Mail berichtet, explodierten die Netzwerke des Routiniers nach seinen Glanzleistungen beim Turnier förmlich: Mittlerweile folgen dem 40-jährigen Schlussmann fast 30 Millionen Menschen in den sozialen Medien.

Star wünscht sich altes Leben zurück

In einem Interview sprach der Goalie nun offen über die Kehrseite dieses extremen Ruhms:

Ständige Beobachtung: Ob im Restaurant oder unterwegs – er werde ununterbrochen um Fotos und Autogramme gebeten oder heimlich gefilmt.

Verlust der Ruhe: "Ich habe meinen Frieden und meine Privatsphäre verloren", erklärt Vozinha. Müsste er wählen, würde er sofort sein altes, ruhigeres Leben vor dem Hype bevorzugen.

Fokus auf den Sport: Um den Kopf frei zu bekommen, schaltete er Handy-Benachrichtigungen aus und lehnte kommerzielle Werbedeals mit Wettanbietern, Alkohol- und Tabakmarken konsequent ab.

Vertrag bei Colo Colo läuft aus

Nach dem WM-Turnier und seinem Wechsel zum chilenischen Klub Colo-Colo steht der erfahrene Keeper weiterhin im Rampenlicht – eine Rolle, auf die der bescheidene Star rückblickend lieber verzichtet hätte. Sein Vertrag in Chile läuft nur noch bis Jahresende.