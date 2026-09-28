Schon am Sonntag! So kann Österreich aufsteigen

Die Statistikplattform Football Meets Data beziffert Österreichs Chance auf den Gruppensieg und damit den direkten Aufstieg in die Liga A mit 72 Prozent. So klappt es schon am Sonntag.

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72 Prozent für Platz eins! Diese Chance auf den Gruppensieg räumt die Statistikplattform Football Meets Data dem ÖFB-Team ein.

Nach den beiden 3:1-Siegen gegen Israel und Kosovo könnte Österreich den direkten Aufstieg in die Liga A sogar schon am Sonntag fixieren. Dafür muss zunächst am Donnerstag, 1. Oktober, in Dublin gegen Irland ein Sieg her (20.45 Uhr).

Danach wartet am Sonntag, 4. Oktober, in Prishtina das Rückspiel gegen Franco Fodas Kosovo (18 Uhr, beide Spiele live in ORF 1). Gewinnt die Mannschaft von Ralf Rangnick beide Auswärtspartien, steht sie bei zwölf Punkten. Für die vorzeitige Aufstiegsfeier braucht es dann noch Schützenhilfe.

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Dieses Remis würde Österreich reichen

Die einfachste Rechnung: Österreich gewinnt zweimal, Irland und Israel spielen am Sonntag unentschieden. Dann wäre der Gruppensieg bereits zwei Runden vor Schluss sicher.

Irland hätte in diesem Fall vier Punkte und könnte mit zwei abschließenden Siegen nur noch auf zehn kommen. Auch Israel könnte Österreich nicht mehr erreichen. Kosovo hätte zwar je nach Ergebnis gegen Israel noch die Chance auf zwölf Zähler. Nach zwei Niederlagen gegen das ÖFB-Team wäre der direkte Vergleich aber verloren. Genau der zählt bei Punktegleichheit zuerst.

Auch ein israelischer Sieg gegen Irland könnte Österreich zum vorzeitigen Aufstieg verhelfen. Dafür dürfte Israel allerdings am Donnerstag gegen Kosovo nicht gewinnen. Zusammen mit zwei ÖFB-Siegen wäre auch dann Platz eins fix.

Zwei Siege sichern zumindest das Play-off

Selbst wenn die Konkurrenz nicht mitspielt: Mit Erfolgen in Dublin und Prishtina hätte Österreich zumindest Rang zwei sicher. Dieser bringt einen Platz im Aufstiegs-Play-off im März 2027. Nur der Gruppensieger steigt direkt auf.

Den sicheren Weg ohne fremde Hilfe hat das ÖFB-Team ebenfalls in der eigenen Hand: Zwei Siege und zwei Unentschieden aus den verbleibenden vier Partien würden 14 Punkte und garantiert Platz eins bedeuten. Nach den beiden Auswärtsspielen folgen am 14. November das Heimduell mit Irland und am 17. November die Partie gegen Israel.