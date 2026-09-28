Jetzt eröffnet Rangnick den Torwart-Poker

Nach Zawieschitzkys starkem Debüt könnte in Irland am Donnerstag (20.45 Uhr) bereits der nächste ÖFB-Goalie seine Chance bekommen.

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Wer steht am Donnerstag in Dublin gegen Irland (20.45 Uhr, live ORF 1) im ÖFB-Tor? Ralf Rangnick macht daraus einen echten Dreikampf. Nach Christian Zawieschitzkys historischem Debüt beim 3:1 gegen den Kosovo könnte gegen Irland bereits der dritte Goalie im dritten Nations-League-Spiel zum Einsatz kommen.

Gegen Irland könnte Nummer drei ran

"Es ist gut möglich, dass am Donnerstag ein Dritter die Chance bekommt – und mit dem vierten Spiel vielleicht sogar alle vier, auch das würde ich nicht ausschließen", kündigte Rangnick an.

Damit dürfen sich Lukas Jungwirth, Florian Wiegele und Alexander Schlager Hoffnungen auf Dublin machen. Festlegen will sich der Teamchef erst nach den nächsten Trainingseinheiten.

Lukas Jungwirth darf sich gegen Irland Hoffnung machen. © GEPA pictures

Zawieschitzky ist nicht mehr dabei. Der 19-Jährige übersiedelt wie vereinbart zur U21, die vor den entscheidenden Spielen der EM-Qualifikation steht. Dafür bleibt Jungwirth beim A-Team.

"Wenn ich Jungwirth zur U21 schicken würde, könnte er ja bei uns nicht spielen", erklärte Rangnick.

Schlager bekommt neue Konkurrenz

Schlager, Österreichs Nummer eins bei der WM, hütete beim 3:1 zum Nations-League-Auftakt gegen Israel das Tor. Nach seinem Wechsel von Salzburg zu Werder Bremen ist der 30-Jährige bei seinem Klub derzeit allerdings Ersatz.

Alexander Schlager hat starke Konkurrenz im Tor. © GEPA pictures

Wiegele hofft auf seinen zweiten A-Team-Einsatz, Jungwirth auf sein Debüt. Und Rangnicks Gedankenspiel geht noch weiter: Beim Auswärtsspiel gegen den Kosovo am Sonntag (18 Uhr, live ORF 1) könnte sogar der vierte Keeper dieses Länderspielfensters zum Zug kommen.