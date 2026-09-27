3:1 - Rangnicks neue ÖFB-Truppe begeistert gegen Kosovo

Österreich dreht auf! Trotz großer Rotation zeigt die ÖFB-Elf gegen den Kosovo eine starke Vorstellung und fährt mit dem 3:1 den zweiten Sieg in der Nations League ein. Gleichzeitig ist es bereits der 16. Heimsieg in Folge – und damit sichert sich Österreich auch die Tabellenführung in Gruppe B3. Tempo, Tore und starke Debüts machen Lust auf mehr. Und lange warten müssen die Fans nicht: Am Donnerstag geht es gegen Irland weiter.

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Im Vergleich zum 3:1-Auftakt gegen Israel wirbelte Rangnick seine Elf gleich auf sechs Positionen durcheinander. Zwei davon durften sich über ihr Debüt freuen: Im Tor bekam der erst 19-jährige Salzburg-Keeper Christian Zawieschitzky erstmals das ÖFB-Leiberl übergestreift, rechts feierte mit Nikolas Veratschnig ein weiterer "Bulle" seine Team-Premiere. Viel Mut von Rangnick – und das wurde belohnt.

Österreich hatte mehr vom Spiel, setzte den tief stehenden Kosovo früh unter Druck und ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Doch dann reichte ein einziger langer Ball, um die Ordnung kurz ins Wanken zu bringen: Muriqi war plötzlich frei, der Kapitän hatte aus kurzer Distanz die Führung auf dem Fuß – jagte die Kugel aber überraschend weit über den Kasten.

Kosovo-Kapitän Muriqi jagte Österreich kurz einen Schrecken ein. © GEPA

Doppel-A lässt Österreich jubeln

Ein Warnschuss, der Wirkung zeigte. Österreich verlor kurz den Rhythmus, der Druck wurde geringer, Kosovo bekam Luft. Bis Schmid Maß nahm. Seine Flanke segelte perfekt in den Strafraum, Affengruber stieg hoch und setzte den Ball per Kopf ins rechte Eck. Erster Länderspieltreffer – und plötzlich wurde es noch einmal spannend: Der VAR nahm die Szene unter die Lupe. Kurzer Moment des Zitterns, dann die Erlösung. Der Treffer zählt! 1:0 Österreich (23.).

Und jetzt war die neu formierte ÖFB-Truppe richtig auf Betriebstemperatur. Mit dem Führungstor kam die Kontrolle zurück, der Kosovo wurde immer weiter nach hinten gedrückt. Dann der nächste Angriff – und was für einer! Schlager schnappte sich den Ball, tanzte sich mit einem Solo durch die Reihen und schickte Wimmer mit einem perfekten Pass auf die Reise. Der Flügelspieler hatte freie Bahn, zog davon und legte im richtigen Moment quer. Adamu musste nur noch einschieben. 2:0 (45.+2)!

Affengruber & Affengruber lassen das Happel-Stadion beben. © GEPA

Zurückschalten? Nicht mit dieser ÖFB-Elf! Österreich kam mit demselben Biss aus der Kabine, mit dem es in die Pause gegangen war. Das Tempo blieb hoch, der Kosovo wurde weiter unter Druck gesetzt. Und Rangnick? Der durfte sich für seine Entscheidungen schon einmal auf die Schulter klopfen. Seine Wechsel sollten sich sofort bezahlt machen.

Chukwu macht den Deckel drauf

Prass, Kalajdzic und Chukwuemeka waren frisch auf dem Platz – und keine zwei Minuten später klingelte es! Wanner leitete die Aktion gemeinsam mit Kalajdzic ein, zog ab, doch der Kosovo-Keeper ließ den Ball aus. Chukwuemeka reagierte blitzschnell, setzte gegen seinen Gegenspieler nach und drückte die Kugel über die Linie - 3:0 Österreich (61.)!

Einen bitteren Moment gab es allerdings: Wanner blieb am Boden liegen und griff sich an den Knöchel. Für ihn war die Partie beendet. Sein Platz ging an den nächsten Debütanten: Vasilje Markovic. Gerade einmal 18 Jahre alt, U17-Vizeweltmeister und Austria-Juwel – damit zugleich der jüngste Spieler, den Rangnick während seiner Amtszeit ins ÖFB-Team beorderte.

Vasilje Markovic: Austria-Juwel feiert ÖFB-Debüt – als erster Austrianer seit 2023. © GEPA

Kosovo kommt noch einmal – ÖFB bleibt eiskalt

In der Schlussphase durfte der Kosovo noch einmal hoffen. Affengruber rauschte im Strafraum in Sturm-Graz-Akteur Matoshi hinein – der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Zhegrova ließ sich die Chance nicht entgehen, blieb eiskalt und jagte den Elfmeter in die untere Ecke. 1:3 (83.)! Kurz flackerte beim Kosovo noch einmal Hoffnung auf, doch mehr war nicht drin. Österreich ließ sich davon nicht mehr aus der Ruhe bringen, spielte die Partie souverän zu Ende und brachte den klaren Sieg sicher über die Zeit.