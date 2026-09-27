Torjäger-Showdown! Haaland fordert Ronaldo-Elf im Nations-League-Kracher

Spitzenspiel in der Nations League: Nach ihren Aufratssiegen treffen Norwegen und Portugal aufeinander. Erling Haaland fordert den zweifachen Champion am Sonntag im Liga-A-Hit.

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Spitzenfußball garantiert: Nach ihren erfolgreichen Auftaktsiegen in der UEFA Nations League 2026/27 treffen Norwegen und Portugal am heutigen Sonntagabend (20:45 Uhr/live oe24-Liveticker) im direkten Duell aufeinander. Die Norweger starteten nach ihrem Aufstieg in die Liga A mit einem fulminanten 3:2-Erfolg gegen Dänemark in das Turnier, während Portugal sich knapp mit 1:0 gegen Wales durchsetzte. Beide Schwergewichte kämpfen nun im direkten Aufeinandertreffen um die alleinige Tabellenführung in der Gruppe 4.

Erling Haaland im Toppform gegen Rekord-Champion

Der norwegische Tormaschine Erling Haaland unterstrich seine herausragende Form im Nationalteam erneut eindrucksvoll. Mit einem Doppelpack gegen Dänemark schraubte der City-Knipser seine unfassbare Bilanz auf 64 Treffer in 56 Länderspielen. Für die Mannschaft von Ståle Solbakken, die bei der Weltmeisterschaft 2026 bis ins Viertelfinale vorstieß, dient die Partie gegen den amtierenden Nations-League-Champion als echte Standortbestimmung. Den einzigen Sieg gegen die Iberer feierten die Norweger im September 2010.

Jorge Jesus peilt nächsten Dreier mit Portugal an

LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 24: Jorge Jesus, Head Coach of Portugal, reacts during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Portugal and Wales at Estadio Jose Alvalade on September 24, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images) © Getty Images

Auf der Gegenseite strebt Portugal unter dem neuen Cheftrainer Jorge Jesus, der die Nachfolge von Roberto Martinez angetreten hat, den nächsten Erfolg an. Der zweifache Nations-League-Sieger muss in der Defensive allerdings Lösungen gegen Haalands Wucht finden. Während Norwegen auf den rotgesperrten David Wolfe verzichten muss, setzt Portugal in der Offensive weiterhin auf die Routine des 41-jährigen Cristiano Ronaldo.

Mögliche Aufstellungen:

Norwegen: Nyland; Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Aursnes; Ödegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Schjelderup

Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; J. Neves, Vitinha, Fernandes; Neto, Ronaldo, Félix