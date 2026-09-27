Nach 0:2-Schlappe
Rauswurf-Beben bei Italien! Mancini streicht 10 Stars nach Pleite vor Türkei-Match
Das bitter enttäuschende 0:2-Debakel im heimischen Olimpico gegen Belgien hinterlässt bei der "Squadra Azzurra" ein gewaltiges Beben. Vor dem zweiten Gruppenspiel der Nations League greift Teamchef Roberto Mancini knallhart durch und setzt ein unmissverständliches Zeichen. Wie die renommierte "Corriere dello Sport" berichtet, wurden für die anstehende Partie in der Türkei gleich zehn Akteure komplett aus dem Matchkader gestrichen. Mancini reagiert damit extrem resolut auf den desolaten Auftritt seiner Mannschaft beim Comeback an der Seitenlinie.
Auch interessant
Abrasur im Kader der Italiener
Die Liste der Aussortierten ist prominent besetzt und umfasst unter anderem Leistungsträger wie Nicolò Barella, Gianluca Mancini, Samuele Ricci oder Daniel Maldini. Auch Youngster wie Honest Ahanor, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Massimo Pessina und Mohamed Ali Zoma müssen die Koffer gepackt lassen. Nach der offensiven und defensiven Arbeitsverweigerung in der ersten Halbzeit gegen die Belgier fordert der Cheftrainer in Bursa von der komplett neu formierten Mannschaft eine kompromisslose Reaktion.
Italien-Revanche im Atatürk-Stadion von Bursa
Für Italien steht am Montag um 21:45 Uhr im Atatürk-Stadion von Bursa gewaltig viel auf dem Spiel (21:45 Uhr/live DAZN & oe24-Liveticker). Die Bilanz gegen die Türken spricht mit elf Siegen und fünf Unentschieden aus 16 Begegnungen zwar klar für die Italiener, doch der Druck nach der Pleite im Auftaktspiel ist immens. Auch die Hausherren stehen nach ihrer 0:1-Niederlage gegen Frankreich unter Zugzwang, was im Hexenkessel von Bursa für ein hochbrisantes Duell sorgen wird.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden