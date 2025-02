Dreher, Super-Rookie und Stromausfall beim Testauftakt

Der erste - wegen eines Stromausfalls - überlange Tag der Formel-1-Tests in Bahrain hatte es in sich! Alle 20 Piloten waren im Einsatz.

Beeindruckte am Vormittag der erst 18-jährige Mercedes-Rookie Kimi Antonelli mit der ersten Bestzeit (vor , drehten die Routiniers am Nachmittag auf.

Vizeweltmeister Lando Norris (McLaren) brannte in 1:30,430 die absolute Tages-Bestzeit in den Wüsten-Asphalt. Dahinter auf Platz 2 (+0,157): Antonellis Mercedes-Kollege George Russell, der 8 Zehntel schneller war als der junge Italiener. Antonelli wird am 16. März seinen ersten Formel-1-GP bestreiten. Die drittschnellste Zeit fuhr Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull (+0,244).

Überstunden wegen Flutlicht-Ausfall

Am Abend sorgte ein Stromausfall für eine rund einstündige Unterbrechung (und zwang die F1-Stars zu Überstunden). Zudem sorgte immer wieder einsetzender leichter Regen für erschwerte Bedingungen.

Am Vormittag, als es noch trocken war, hatte Neo-Bulle Liam Lawson bei einem Dreher Glück, dass der RB16 heil blieb. Neo-Ferrari-Star Lewis Hamilton war am Vormittag im Einsatz, der Rekord-Weltmeister hielt sich aber als Fünfter zurück.