73 Jahre: Icardi verliert Führerschein bis 2099

Fußballstar Mauro Icardi darf in Argentinien vorerst nicht mehr selbst Auto fahren. Sein Führerschein soll bis zum Jahr 2099 gesperrt sein.

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Mauro Icardi sorgt abseits des Fußballplatzes für Schlagzeilen. Der ehemalige PSG-Star hat in Argentinien eine außergewöhnliche Verkehrssperre kassiert. Die Behörden wollen ihm das Fahren bis zum 1. Jänner 2099 untersagen.

Der Grund dafür ist ein Video, das seine Partnerin China Suárez in den sozialen Medien veröffentlichte. Darauf ist Icardi am Steuer eines Autos in Buenos Aires zu sehen. Während der Fahrt lehnt sich Suárez aus dem Fenster und soll dabei keinen Sicherheitsgurt getragen haben.

Behörden entdecken Problem mit seinem Führerschein

Das Video brachte die argentinischen Verkehrsbehörden auf den Plan. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass Icardis argentinischer Führerschein bereits abgelaufen war.

"Wir haben festgestellt, dass Icardis Führerschein abgelaufen war. Daher haben wir seine vorläufige Fahrverbotsverfügung angeordnet", teilte das Verkehrsministerium mit.

Neben dem Fahrverbot muss sich der Fußballer außerdem einer Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit unterziehen. Die Sperre soll laut Behörden bis 2099 gelten – also für rund 73 Jahre.

Icardi versteht die Entscheidung nicht

Der 33-Jährige reagierte umgehend auf die Maßnahme und stellte infrage, welchen Führerschein die Behörden überhaupt für ungültig erklärt haben.

Icardi besitzt nach eigenen Angaben mittlerweile einen italienischen Führerschein, der noch bis 2029 gültig ist. Einen gültigen argentinischen Führerschein habe er hingegen gar nicht mehr.

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"Ich würde gerne wissen, wie Sie es geschafft haben, meinen italienischen Führerschein für ungültig zu erklären, der noch bis 2029 gültig ist", schrieb Icardi in den sozialen Medien.

Fußballstar geht auf Verkehrsministerium los

Damit war sein Ärger noch nicht vorbei. Icardi kritisierte das argentinische Verkehrsministerium deutlich und warf den Verantwortlichen vor, sich lieber um die Zustände auf den Straßen zu kümmern.

"Denken Sie lieber daran, die Straßen zu reparieren, um den Verkehr in unserem Land zu verbessern, anstatt Ihre Zeit mit Tweets und Gejammer zu verschwenden", schrieb der ehemalige Galatasaray-Spieler.

Anschließend legte er noch einmal nach: "Hören Sie auf, die Leute anzulügen, und arbeiten Sie endlich!"

Auch die lange Sperre selbst sorgt bei Icardi für Unverständnis. Er stellte infrage, warum die Behörden eine derart weitreichende Maßnahme gegen ihn verhängt hätten, und sprach von einer möglichen Schikane und dem Versuch, Medienaufmerksamkeit zu bekommen.