Kane-Upps im Wembley! Bayern-Star verstolpert Elfer gegen Spanien

Kuriose Elfer-Panne im Wembley: Harry Kane rutscht beim Penalty ab und berührt den Ball doppelt. England verlor das mitreißende Nations-League-Spektakel gegen Spanien mit 2:3.

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Was für ein denkwürdiger Fußball-Abend im ausverkauften Londoner Wembley-Stadion! Im hochkarätigen Nations-League-Kracher musste sich England am gestrigen Samstagabend dem frischgebackenen Weltmeister Spanien mit 2:3 geschlagen geben. Dabei erwischten die Gäste den Traumstart: Bereits in der 2. Spielminute brachte Lamine Yamal die Iberer in Führung. England schlug jedoch unbeeindruckt zurück und drehte die Partie noch vor der Halbzeitpause durch Treffer von Anthony Gordon (36.) und Harry Kane (40.) zur verdienten 2:1-Pausenführung.

Kane-Fauxpas sorgt für Elfer-Wirbel

Die Szene des Abends spielte sich schließlich in der 54. Minute ab. Nach einem Foulpfiff trat Bayern-Star Harry Kane zum Strafstoß an, rutschte im Anlauf bitter ab und donnerte das Leder an die Latte. Der Slapstick-Moment hatte es jedoch in sich: Bei der Schussausführung berührte Kane den Ball mit seinem Standfuß kurz selbst, ehe der eigentliche Schuss erfolgte – ein klarer Regelverstoß. Selbst wenn die Kugel im Netz gelandet wäre, hätte der Treffer wegen des Doppelkontakts nicht gezählt und Spanien hätte einen indirekten Freistoß zugesprochen bekommen.

Spanien dreht Spektakel im Wembley

Die vergebene Großchance zum 3:1 rächte sich für die Hausherren bittermöglich. Der Weltmeister nutzte den Schwung der verpassten Vorentscheidung eiskalt aus: Álex Baena erzielte in der 60. Minute den 2:2-Ausgleich, ehe Mikel Oyarzabal in der 74. Minute den Auswärtssieg für Spanien perfekt machte. Für England bedeutete die Kane-Panne und die späte Wende eine schmerzhafte Niederlage im heimischen Tempel, während Spanien seine eindrucksvolle Serie auf internationalen Parkett weiter ausbaut.