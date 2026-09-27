Jetzt zählt jedes Spiel: Der Druck auf Tuchel wächst

Eine unterhaltsame 2:3-Heimniederlage gegen den Weltmeister Spanien ist keine Schande, doch Abwehrprobleme bringen Englands Teamchef Thomas Tuchel in die Bredouille.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"England findet seine DNA: defensiv unfähig", schrieb der "Telegraph" in einem Kommentar: "Unterhaltsam, ja - aber wann bekommt Tuchel diese englische Abwehr in den Griff?" Im nächsten Nations-League-Spiel auswärts in Tschechien müssen die Engländer zwingend liefern.

Die luftige Abwehr wurde medial vor allem dem deutschen Coach angekreidet. "Tuchels Viererkette hatte sich vielleicht zu sehr von den ganzen Diskussionen vor dem Spiel über die englische DNA beeinflussen lassen und schien darauf bedacht zu sein, sich über das Spielfeld nach vorne zu spielen, selbst wenn direktere Optionen ihnen besser gedient hätten", schrieb die "Daily Mail".

Tschechien-Partie "plötzlich ungemein bedeutsam"

Es sind Anspielungen an eine in England umstrittene Aussage Tuchels. Der 53-Jährige hatte das Halbfinal-Aus an der WM gegen Argentinien unter anderem damit erklärt: "Ich denke, dass Ballbesitz eine wichtige Rolle spielt. Es ist aber vielleicht nicht so in unserer DNA wie in der spanischen DNA oder der argentinischen oder der brasilianischen DNA, das Spiel mit dem Ball zu kontrollieren."

Für Englands "Yellow Press" stand nach der Niederlage gegen Spanien jedenfalls fest: "Das altbekannte Problem bleibt bestehen" (Daily Mail). Auch deswegen werde das Spiel am Dienstag in Tschechien "plötzlich ungemein bedeutsam". Tuchel selbst weiß, dass er liefern muss. "Das Ergebnis ist nicht das, was wir wollten", sagte er nach der Niederlage gegen Spanien. Er und die Spieler müssten "damit leben, uns davon erholen, daraus lernen, das, was wir gut gemacht haben, auf demselben Niveau fortführen und unsere eigenen Fehler reduzieren und abstellen".

Kane vergab Elfer

© UEFA via Getty Images

Das betrifft auch Harry Kane. Der Kapitän verschoss beim Stand von 2:1 für England einen Elfmeter (54. Minute). Danach drehten die Spanier auf - und England verlor. "Das war womöglich der entscheidende Moment, denn ich glaube, dann hätte Spanien vielleicht zum ersten Mal daran geglaubt, dass ihre lange Serie ungeschlagener Spiele hier endet", meinte Tuchel.