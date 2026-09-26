Zweisatzsieg
WTA125-Turnier: Grabher steht im Finale von Tolentino
Die als Nummer drei gesetzte Vorarlbergerin zog am Samstag mit einem 7:6(5),6:1-Erfolg gegen die Spanierin Oksana Selekhmeteva ins Endspiel ein. Es ist die zweite Finalteilnahme für die 30-Jährige auf dieser Ebene in diesem Jahr nach jener in Kitzbühel Mitte Juli. Damals hatte sie gegen ihre Landsfrau Sinja Kraus verloren. Finalgegnerin ist mit Guiomar Maristany Zuleta De Reales wieder eine Spanierin.
Auch interessant
Kein Erfolgserlebnis gab es hingegen für Kraus, sie scheiterte im Halbfinale in Porto an der US-Amerikanerin Reese Brantmeier mit 3:6,0:6.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden