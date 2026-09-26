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Zweisatzsieg

WTA125-Turnier: Grabher steht im Finale von Tolentino

Grabher
© Getty
Julia Grabher kämpft beim WTA125-Tennis-Turnier in Tolentino um den Titel.
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Die als Nummer drei gesetzte Vorarlbergerin zog am Samstag mit einem 7:6(5),6:1-Erfolg gegen die Spanierin Oksana Selekhmeteva ins Endspiel ein. Es ist die zweite Finalteilnahme für die 30-Jährige auf dieser Ebene in diesem Jahr nach jener in Kitzbühel Mitte Juli. Damals hatte sie gegen ihre Landsfrau Sinja Kraus verloren. Finalgegnerin ist mit Guiomar Maristany Zuleta De Reales wieder eine Spanierin.

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Kein Erfolgserlebnis gab es hingegen für Kraus, sie scheiterte im Halbfinale in Porto an der US-Amerikanerin Reese Brantmeier mit 3:6,0:6.

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