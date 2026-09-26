Niederländerin Vollering erstmals Straßen-Weltmeisterin

Topfavoritin Demi Vollering ist erstmals zu WM-Gold im Straßenrennen gefahren.

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Die Niederländerin setzte sich am Samstag in Montreal nach 180,1 km und 2.600 Höhenmetern im Sprint gegen Kasia Niewiadoma-Phinney (POL) durch und komplettierte ein fabelhaftes Jahr mit Siegen beim Giro und der Tour de France. Elisa Longo Borghini (ITA) holte Bronze vor Marlen Reusser (SUI). Beste Österreicherin war Katharina Sadnik als 47. nach einem Sturz mit über 15 Minuten Rückstand.

Christina Schweinberger und Carina Schrempf sahen nach Stürzen wie viele andere nicht das Ziel. Das mit 180 km längste Frauenrennen der WM-Geschichte bot großes Spektakel. Ein erster Aufreger war ein Massensturz 95 km vor dem Ziel, in den neben Schrempf auch die kanadische Titelverteidigerin Magdeleine Vallieres verwickelt war. Schrempf blieb unverletzt, wurde aber wenig später aus dem Rennen genommen. Nicht lange danach war es auch für Schweinberger in ihrem ersten Rennen seit dem Tour-de-France-Aus und einem Handgelenksbruch vorbei.

Drei Runden vor Schluss am 13,4 km langen Rundkurs lancierten die Niederländerinnen die vermeintlich entscheidende Aktion. Puck Pieterse fuhr am Mont Royal am Anschlag hoch, Vollering setzte sich ab, wurde nach einer 22 km langen Soloflucht jedoch von Niewiadoma-Phinney und Longo Borghini wieder eingeholt. Im Finale des mit kleinen Anstiegen gespickten Stadtkurses von Montreal folgte dann Angriff auf Angriff. Am Ende setzte sich Vollering durch und schlüpfte erstmals ins Regenbogentrikot. Die Männer-Medaillenentscheidung mit Felix Gall, Felix Großschartner und Patrick Konrad steigt am Sonntag.