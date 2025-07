Diese Hitze-Hacks bringen nichts: Die größten Sommer-Mythen entlarvt!

Hitzewelle: So erkennen Sie Sonnenstich & Hitzeschlag rechtzeitig! Wenn Sonne und Hitze zu viel werden, kann’s schnell ernst werden: Sonnenstich und Hitzeschlag sind keine Kleinigkeit. Hier erfahren Sie, wie Sie die Warnzeichen rechtzeitig erkennen – und was im Ernstfall zu tun ist. So bleibt der Sommer angenehm und sicher.