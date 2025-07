Hitzewelle: So erkennen Sie Sonnenstich & Hitzeschlag rechtzeitig!

Wenn Sonne und Hitze zu viel werden, kann’s schnell ernst werden: Sonnenstich und Hitzeschlag sind keine Kleinigkeit. Hier erfahren Sie, wie Sie die Warnzeichen rechtzeitig erkennen – und was im Ernstfall zu tun ist. So bleibt der Sommer angenehm und sicher.

Bei all der Hitze und UV-Strahlung kann es passieren, dass der Kreislauf schlappmacht. Besonders zwei Dinge sind tückisch: der Sonnenstich und der Hitzeschlag. Beide können ernsthafte Folgen haben – vor allem, wenn man die Warnzeichen zu lange ignoriert.Wie erkennen Sie also, ob Ihnen nur „ein bisserl schwindlig“ ist oder ob Sie dringend in den Schatten (oder sogar ins Krankenhaus) sollten? Wir haben die wichtigsten Infos für Sie zusammengefasst.

© Getty Images

Sonnenstich – Das sind die Symptome

Ein Sonnenstich entsteht meist durch direkte Sonneneinstrahlung auf den Kopf und Nacken – vor allem, wenn Sie lange ohne Kopfbedeckung unterwegs waren. Besonders gefährdet sind Kinder, Menschen mit wenig Haaren und alle, die es sich gern stundenlang in der Sonne gemütlich machen.

Typische Symptome:

Kopfschmerzen (oft pochend oder dumpf)

Übelkeit, manchmal mit Erbrechen

Schwindelgefühl

Nackensteifigkeit oder Nackenschmerzen

Unruhe oder Benommenheit

Die Haut ist nicht unbedingt heiß, aber der Kopf fühlt sich oft sehr warm an

Was tun?

Sofort in den Schatten oder einen kühlen Raum wechseln, Kopf und Nacken kühlen (z. B. mit einem feuchten Tuch) und ausreichend Wasser trinken. Körperliche Anstrengung vermeiden! Bei starken Beschwerden oder Bewusstseinsveränderungen: besser ärztlich abklären lassen.

Hitzeschlag – Das sind die Symptome

Der Hitzeschlag ist deutlich ernster als ein Sonnenstich und kann lebensbedrohlich werden. Er entsteht, wenn der Körper nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu kühlen, etwa bei starker körperlicher Anstrengung oder langer Hitzeeinwirkung. Die Körpertemperatur kann dabei auf über 40 °C steigen – ein echter Notfall!

Warnzeichen für einen Hitzeschlag:

Hohe Körpertemperatur (über 40 °C)

Heiße, trockene Haut (ohne Schweiß – obwohl es heiß ist)

Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit

Verwirrtheit, Sprachprobleme oder sogar Bewusstlosigkeit

Herzrasen oder flacher Puls

In schweren Fällen: Krampfanfälle

Was tun?

Sofort Notruf wählen (144) – ein Hitzeschlag ist ein medizinischer Notfall!

Betroffene sollten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes in den Schatten oder ein kühles Gebäude gebracht, mit feuchten Tüchern gekühlt und leicht erhöht gelagert werden. Wichtig: Keine Getränke einflößen, wenn die Person nicht ganz bei Bewusstsein ist!

Tipp: So beugen Sie vor

© Getty Images

Damit es gar nicht erst so weit kommt, hier ein paar einfache, aber effektive Tipps:

Kopfbedeckung tragen, besonders bei starker Sonne

Ausreichend trinken – am besten Wasser oder verdünnte Fruchtsäfte

Direkte Sonne vermeiden, vor allem zwischen 11 und 16 Uhr

Leichte Kleidung tragen, möglichst atmungsaktiv

Körperliche Anstrengung bei Hitze reduzieren

Kinder, ältere Menschen und Haustiere niemals im Auto lassen – auch nicht „nur kurz“

Ein bisschen Sonne tut gut – aber zu viel kann schnell gefährlich werden. Achten Sie auf Warnsignale Ihres Körpers, gönnen Sie sich regelmäßige Pausen im Schatten und denken Sie daran: Gesundheit geht immer vor!