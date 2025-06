Forscher warnen: Diese zwei Getränke sollten Sie bei Hitze NICHT trinken

Bei Hitze sollte man ausreichend trinken. Dabei spielt auch die Wahl der Flüssigkeiten eine Rolle. Zwei Getränke sind laut Forschenden aber keine gute Idee.

Bei hohen Temperaturen sollte man mindestens drei Liter täglich trinken, da der Körper mehr Flüssigkeit verliert. Schwitzt man viel oder macht zusätzlich Sport, nimmt der Flüssigkeitsbedarf entsprechend weiter zu. Doch nicht jedes Getränk ist dabei eine gute Wahl.

Eine Studie der englischen Universität Loughborough zeigt, von welchen Flüssigkeiten man an heißen Tagen lieber die Finger lassen sollte.

Diese zwei Getränke sollten Sie an heißen Tagen NICHT trinken

Zwei Flüssigkeiten, die im Alltag beliebt sind, gelten im Sommer als No-Go: Kaffee und Tee.

Laut einer Studie des Sportwissenschaftlers R. J. Maughan von der Loughborough University wirkt Koffein harntreibend und kann den Wasser- und Elektrolythaushalt negativ beeinflussen – besonders dann, wenn der Körper ohnehin schon durch Hitze oder körperliche Anstrengung belastet ist. Durch den vermehrten Harndrang verliert der Körper nicht nur Flüssigkeit, sondern auch wichtige Mineralstoffe wie Natrium, Kalium und Chlorid, die für den Flüssigkeitshaushalt und die Nervenfunktion entscheidend sind.

Hinzu kommen weitere Belastungsfaktoren: Koffein stimuliert das Herz-Kreislauf-System, was bei hohen Temperaturen zu erhöhtem Puls und Blutdruck führen kann. Auch die Wärmeregulation kann durch Koffein beeinflusst werden, sodass sich die Körpertemperatur leicht erhöht – ein Nachteil bei ohnehin großer Hitze. In Kombination mit Flüssigkeitsmangel kann dies zu Symptomen wie Schwindel, Konzentrationsschwäche und Müdigkeit führen – typische Anzeichen einer Dehydrierung. Deshalb gilt: Kaffee und koffeinhaltiger Tee im Sommer nur in Maßen – und am besten durch Wasser oder ungesüßte Kräutertees ergänzen.

Vorsicht bei Alkohol

Auch bei alkoholischen Getränken ist im Sommer Vorsicht geboten. Trinkt man an heißen Tagen zu viel davon, rutscht man leicht in eine starke Dehydrationsphase.