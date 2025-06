Bei Hitze: Diese Kappen sollten Sie auf keinen Fall tragen!

Bei Hitze: Was Sie jetzt besser essen sollten (und was nicht) Wenn der Sommer so richtig aufdreht, hat auch der Magen plötzlich keine Lust mehr auf Schnitzel & Co. Aber was essen bei Hitze – und was lieber nicht? Wir zeigen, welche Gerichte jetzt erfrischen, satt machen und den Kreislauf schonen. Plus: Was Sie besser vermeiden sollten.