Lindsey Vonns Freund erlebte ein furchtbares Familiendrama

Der französische Ski-Fahrer Matthieu Bailet ist der neue Mann an der Seite von Lindsey Vonn. Abseits des Sports prägt den 30-Jährigen jedoch eine zutiefst tragische Familiengeschichte.

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Die US-Olympiasiegerin Lindsey Vonn machte die Beziehung zu Matthieu Bailet am vergangenen Mittwoch mit gemeinsamen Bildern auf Instagram öffentlich. Der Franzose ist für seine enorme Geschwindigkeit auf der Piste bekannt. Doch das Leben des 30-Jährigen wurde schon früh von einem schweren Verlust überschattet.

Ein dramatischer Verlust als Kind

Als Bailet neun Jahre alt war, verlor er seine Mutter bei einem tödlichen Skiunfall. Gegenüber "20 Minutes" erinnerte er sich an die Umstände: "Damals trugen wir keine Helme. Auf der Piste gab es eine Holzbarriere. Sie wurde am Kopf getroffen." Trotz dieses Traumas fand er später genau in jenem Sport, den er mit seiner Mutter geteilt hatte, eine Kraftquelle. "Es war eine sehr schwere Zeit, aber heute sehe ich es als etwas Kraftvolles, eine besondere Verbindung zum Skifahren", erklärte der Athlet. Bei Rennen trug er mehrfach Helme, mit denen er ihr gedachte. Mit 15 Jahren holte er sich seinen ersten französischen Meistertitel im Slalom – ausgerechnet in jenem Skigebiet, in dem sich das Unglück ereignet hatte.

Österreich-Erfolge und schwere Verletzungen

Auch sportlich erlebte der Franzose, dessen Schwester Margot ebenfalls Weltcupfahrerin war, Höhen und Tiefen. Seinen ersten und bisher einzigen Podestplatz im Weltcup sicherte sich Bailet im März 2021 mit Rang zwei im Super-G in Saalbach-Hinterglemm. In Kitzbühel war er zuvor bereits dreimal unter die besten Zehn gefahren. Doch schwere Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. In Bormio brach er sich 2017 ein Schultergelenk und kugelte sich die Schulter aus. Ende 2022 stürzte er am selben Ort erneut schwer und zog sich einen Kreuzbandriss sowie eine Gehirnerschütterung zu. In der vergangenen Ski-Saison zeigte er in Gröden mit einem fünften Platz im Super-G wieder stark auf.

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Vom begeisterten Fan zum Lebensgefährten

Die Verbindung zu seiner neuen Partnerin hatte sich übrigens schon früher angedeutet. Bereits 2024 posierte Bailet in Saalbach für ein gemeinsames Foto mit Lindsey Vonn. Damals schrieb er noch, er habe die Ehre gehabt, den großen Champion zu sehen. Aus dem einstigen Fan ist nun der feste Lebensgefährte der Ski-Ikone geworden.