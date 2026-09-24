Halbfinal-Hit gegen Ukraine: Italien zittert sich gegen China durch

Spannung pur in Shenzhen: Titelverteidiger Italien kämpft Gastgeber China mit 2:1 nieder und trifft im BJK-Cup-Halbfinale am Samstag nun auf die Ukraine.

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Die italienischen Tennisfrauen wahren beim Finalturnier des Billie Jean King Cups in Shenzhen die Chance auf den begehrten Titelhattrick. Im umkämpften Viertelfinale setzte sich der Favorit am Donnerstag knapp mit 2:1 gegen Gastgeber China durch. Das Halbfinal-Match der Italienerinnen folgt am Samstag, wo das Team auf die Ukraine trifft, die sich ihrerseits mit 2:1 gegen Belgien behauptete. Das zweite Semifinale bestreiten bereits am Freitag Tschechien und Spanien.

Paolini und Errani biegen China im Doppel

Der Aufstieg ins Halbfinale entwickelte sich für den Champion zu einem echten Nervenkrimi. Zunächst erwischte Elisabetta Cocciaretto einen rabenschwarzen Tag und ging gegen Zhang Shuai mit 0:6 und 2:6 unter. Weltranglisten-Topstar Jasmine Paolini glich den Rückstand jedoch aus, indem sie die chinesische Hoffnungsträgerin Zheng Qinwen mit 6:3 und 7:6 (4) bezwang. Den entscheidenden Punkt holte schließlich das erfahrene Doppel Paolini und Sara Errani durch einen hart erkämpften Drei-Satz-Erfolg über Guo Hanyu und Jiang Xinyu (6:3, 5:7, 6:3).