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Nach Tod ihres Bruders: Kaia Gerbers Katze verschwunden

SR
von
© WireImage
Kaia Gerber bekommt gerade Unterstützung von ihren Freunden. Während die Familie eine schwere Zeit durchmacht, ist nun auch ihre Katze Tony verschwunden.
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Influencer Jake Shane, Schauspieler Lewis Pullman und Regisseurin Carissa Gallo wurden dabei gesehen, wie sie durch die Hollywood Hills zogen und nach Kaia Gerbers vermisster Katze suchten.

Gemeinsam verteilten sie Flyer in der Nachbarschaft. Darauf steht deutlich "LOST CAT". Tony sei zuletzt am Dienstag gesehen worden. Wer die Katze findet, soll zudem eine Belohnung bekommen.

Besonders hilfreich bei der Suche: Tony trägt einen Tracker um den Hals und kann darüber leicht erkannt werden.

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Unterstützung in einer schweren Zeit

Auf den Bildern die TMZ vorliegen, ist außerdem zu sehen, wie Carissa Gallo einen größeren Umschlag mit Kaia Gerbers Namen bei sich trägt.

Für die Freunde ist es offenbar nicht das erste Mal, dass sie in dieser schwierigen Zeit für Kaia und ihre Familie da sind. Jake Shane wurde bereits wenige Tage zuvor beim Haus der Gerber-Familie gesehen.

Bruder Presley gestorben

Der Hintergrund ist tragisch: Kaia Gerbers Bruder Presley ist wenige Tage zuvor gestorben. Der 25-Jährige erlitt am Sonntag einen Herzstillstand und wurde anschließend tot aufgefunden.

Kaia Gerber und ihr Bruder Presley Gerber. © GC Images

In der Nacht vor seinem Tod soll Presley in eine Einrichtung für betreutes, suchtfreies Wohnen in Santa Monica eingezogen sein. Die Polizei geht derzeit von einer möglichen Überdosis aus. Ein Fremdverschulden wird nicht vermutet, die genaue Todesursache ist bislang jedoch noch nicht abschließend geklärt.

Während die Familie mit dem Verlust umgehen muss, hoffen Kaia und ihre Freunde nun, dass Tony schnell wieder nach Hause kommt.

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