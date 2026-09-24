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»Universum - Die Show«

Eine Moderatorin hält eine Karte, hinter ihr stehen sechs fröhliche Menschen in einem Showstudio.
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Über faszinierende Fähigkeiten, Ökosysteme und Zeitreisen
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Entertainment. In der bildgewaltigen Quizshow für die ganze Familie lädt Mirjam Weichselbraun prominente Gäste und Fans zum Mitraten über Themen der beliebten Naturfilme sowie der History-Reihe ein. Auch die dritte Ausgabe bietet spektakuläre Bilder, Tiere mit erstaunlichen Fähigkeiten, faszinierende Ökosysteme und spannende Zeitreisen. Passend dazu verwandelt sich das TV-Studio in erlebnisreiche Landschaften aus den ORF-Dokumentationen. Mit dabei sind Michael Mittermeier, Anna Reichenpfader, Hilde Dalik, Marius Schneider, Fritz Strobl und Brigitte Treichl-Krätchmer.

ORF 2
20.15 UHR

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Quizshow-Teilnehmer stehen vor Pulten in einem Studio mit Berglandschaft als Hintergrund.
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