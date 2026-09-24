»Universum - Die Show«
Entertainment. In der bildgewaltigen Quizshow für die ganze Familie lädt Mirjam Weichselbraun prominente Gäste und Fans zum Mitraten über Themen der beliebten Naturfilme sowie der History-Reihe ein. Auch die dritte Ausgabe bietet spektakuläre Bilder, Tiere mit erstaunlichen Fähigkeiten, faszinierende Ökosysteme und spannende Zeitreisen. Passend dazu verwandelt sich das TV-Studio in erlebnisreiche Landschaften aus den ORF-Dokumentationen. Mit dabei sind Michael Mittermeier, Anna Reichenpfader, Hilde Dalik, Marius Schneider, Fritz Strobl und Brigitte Treichl-Krätchmer.
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