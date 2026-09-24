»Universum - Die Show«

Über faszinierende Fähigkeiten, Ökosysteme und Zeitreisen

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Entertainment. In der bildgewaltigen Quizshow für die ganze Familie lädt Mirjam Weichselbraun prominente Gäste und Fans zum Mitraten über Themen der beliebten Naturfilme sowie der History-Reihe ein. Auch die dritte Ausgabe bietet spektakuläre Bilder, Tiere mit erstaunlichen Fähigkeiten, faszinierende Ökosysteme und spannende Zeitreisen. Passend dazu verwandelt sich das TV-Studio in erlebnisreiche Landschaften aus den ORF-Dokumentationen. Mit dabei sind Michael Mittermeier, Anna Reichenpfader, Hilde Dalik, Marius Schneider, Fritz Strobl und Brigitte Treichl-Krätchmer.

ORF 2

20.15 UHR