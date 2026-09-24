Große Trauer im ORF: Kommentator Dieter Helbig verstorben

Große Bestürzung in der österreichischen Medienlandschaft: Der langjährige und hochgeschätzte ORF-Sportreporter Dieter Helbig ist im Alter von 61 Jahren unerwartet in Wien verstorben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der extrem vielseitige TV-Journalist Dieter Helbig ist am Montag überraschend im 62. Lebensjahr verstorben. Seit seinem Einstieg beim ORF-Landesstudio Niederösterreich im Jahr 1989 prägte der beliebte Reporter über Jahrzehnte hinweg die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mit seiner tiefen Fachkompetenz und seiner einprägsamen Stimme begleitete er ein Millionenpublikum durch zahllose Sporthighlights.

Erfolge von der Formel 1 bis zum Olympia-Gold

Helbig galt im Haus als universell einsetzbares Reporter-Urgestein und deckte eine breite Palette an Disziplinen ab. Ob bei der Formel 1, auf dem Eis beim Eishockey oder im winterlichen Schneetreiben. Zu den absoluten Sternstunden seiner beeindruckenden Laufbahn zählten die Olympischen Sommerspiele 2024 in Frankreich, als er am Mikrofon die goldenen Segel-Triumphfahrten von Valentin Bontus sowie dem Duo Lara Vadlau und Lukas Mähr emotional veredelte. Zudem verpasste er den traditionellen ORF-Jahresrückblicken als Gestalter regelmäßig eine ganz besondere Note.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Große Anteilnahme in der ORF-Sportredaktion

In einem emotionalen Statement sprach die Redaktion der Familie und allen Angehörigen des Verstorbenen ihr tiefes Beileid aus. Man verabschiede sich in großer Dankbarkeit von einem geschätzten Wegbegleiter, Fachmann und Freund, dessen journalistisches Wirken unvergessen bleibt.