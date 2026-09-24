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Abschied von "Didi"

Große Trauer im ORF: Kommentator Dieter Helbig verstorben

SR
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Dieter Helbig blickt in einem Schwarz-Weiß-Porträt lächelnd zur Seite.
© orf
Große Bestürzung in der österreichischen Medienlandschaft: Der langjährige und hochgeschätzte ORF-Sportreporter Dieter Helbig ist im Alter von 61 Jahren unerwartet in Wien verstorben.
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Der extrem vielseitige TV-Journalist Dieter Helbig ist am Montag überraschend im 62. Lebensjahr verstorben. Seit seinem Einstieg beim ORF-Landesstudio Niederösterreich im Jahr 1989 prägte der beliebte Reporter über Jahrzehnte hinweg die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mit seiner tiefen Fachkompetenz und seiner einprägsamen Stimme begleitete er ein Millionenpublikum durch zahllose Sporthighlights.

Erfolge von der Formel 1 bis zum Olympia-Gold

Helbig galt im Haus als universell einsetzbares Reporter-Urgestein und deckte eine breite Palette an Disziplinen ab. Ob bei der Formel 1, auf dem Eis beim Eishockey oder im winterlichen Schneetreiben. Zu den absoluten Sternstunden seiner beeindruckenden Laufbahn zählten die Olympischen Sommerspiele 2024 in Frankreich, als er am Mikrofon die goldenen Segel-Triumphfahrten von Valentin Bontus sowie dem Duo Lara Vadlau und Lukas Mähr emotional veredelte. Zudem verpasste er den traditionellen ORF-Jahresrückblicken als Gestalter regelmäßig eine ganz besondere Note.

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In einem emotionalen Statement sprach die Redaktion der Familie und allen Angehörigen des Verstorbenen ihr tiefes Beileid aus. Man verabschiede sich in großer Dankbarkeit von einem geschätzten Wegbegleiter, Fachmann und Freund, dessen journalistisches Wirken unvergessen bleibt.

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