Hirscher & seine Lucy im Liebesglück

Superstar turtelt erstmals öffentlich mit seiner Lucy +++ ÖSV-Asse bei Heim-Weltmeisterschaft im Liebesglück

„Love is in the Air“ hieß es in den vergangenen zwei Wochen für die besten Skifahrer Österreichs. Unsere erste „Goldene“, Stephanie Venier, machte mit ihrem Freund Christian Walder bereits vergangene Woche den Anfang. Auch der Abfahrts-Zweite Vincent Kriechmayr busselte im Zielraum am Fuß des 12er-Kogels verliebt mit seiner Michaela herum.

Doch das große Liebes-Feuerwerk lieferte einer, der verletzungsbedingt gar nicht am Start sein konnte: Marcel Hirscher.

Hirscher zeigt Liebes-Glück am Valentinstag

Amore. Anstatt selbst am Start beim Riesentorlauf zu sein und den üblichen Stress zu erleben, genoss er den WM-Trubel im Zielraum. An seiner Seite zeigte er erstmals seine Freundin Lucy – vor Glück strahlend im ORF. Auch für die weitgehend (noch) unbekannte Salzburgerin an der Seite des Ski-Superstars ein schöner Ausflug – und das am Valentinstag!

Ski-Legende will Freundin seine Welt zeigen

Versteckspiel. Bereits in Schladming hatte sie ihren Marcel im Zielraum begleitet. Damals wurde sie noch von der Öffentlichkeit abgeschirmt.

Hirscher versucht sein Privatleben seit seinem ersten Karrierende vor fünf Jahren nicht nach außen zu tragen. In einem Interview verriet er unlängst, dass es für ihn eine „schwere Entscheidung war“. Allerdings wollte er seiner besseren Hälfte auch seine Welt zeigen, in der er als „Niederländer“ jede Menge Aufmerksamkeit erhält.

Vergangenen Sommer tauchte das erste Bild des Paares in Amsterdam auf. Und ausgerechnet jetzt, am Tag der Liebe, hat sie dann auch der Öffentlichkeit das Lächeln gezeigt, mit dem sie ihren Marcel täglich verzaubert.