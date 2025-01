In Schladming interessierten sich alle für Marcell Hirscher und seine Begleitung.

Eine Legende ist zurück, zumindest als Zuschauer! Marcel Hirscher hat am Dienstag beim Riesentorlauf in Schladming seinen ersten öffentlichen Auftritt seit seiner Knieverletzung absolviert.

Mehr zum Thema

Erfahrung muss man machen

Der Salzburger hatte sich am 3. Dezember nur wenige Kilometer entfernt beim Training das Kreuzband gerissen. "Es geht mir den Umständen entsprechend. Es ist nicht lustig, eine Erfahrung, die ich nicht unbedingt machen muss", erklärte der 35-Jährige. Ob er seine Karriere als Skirennläufer nach der Genesung wieder aufnimmt, ließ er offen.

Karrierepläne und Privates

Doch nicht nur seine Karrierepläne waren am diesem Tag im Fokus des Interesses. Vielmehr auch seine Begleitung. Wer ist die Frau an seiner Seite? Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung gab sich der erfolgreichste Skifahrer aller Zeiten zuerst bedeckt: "Wir sind privat da und dabei will ich es belassen. Aber mir war wichtig, ihr meine Welt zu zeigen. Du musst einmal da gewesen sein, um zu wissen, worum es geht. Du kannst viel daheim reden, aber das ist dann schon ein Unterschied, wenn du es einmal live siehst. Der Plan war anders, dass ich da selbst runterfahre. Das ist jetzt nicht so, jetzt sind wir halt so da. Das ist alles, was es zu berichten gibt."

Das weiß man

Hirscher hält sein Privatleben nach dem Ehe-Aus zwischen ihm und Laura Moisl strikt geheim. Doch soviel weiß man über die neue Frau im Leben des Ski-Stars: Sie haben einander bereits 2022 kennengelernt und sich verliebt.