Hirscher mit Freundin in Schladming: "Wir sind privat da"

Erstmals zeigte sich unser Superstar mit neuer Begleitung an der Rennstrecke.

Er kam, sah und war auf Anhieb im Mittelpunkt des Interesses. Marcel Hirscher genoss bei strömendem Regen die Rückkehr auf seine Planai, wo er sich vor 12 Jahren zum Slalom-Weltmeister krönte, unter dem Beifall von über 50.000 Fans. Ganz so viele waren es heute in Schladming nicht, aber wie eng verbunden Hirscher mit dem Ort ist, zeigt die Tatsache, dass er erstmals seine neue Freundin der Öffentlichkeit präsentierte.

"Wichtig, ihr meine Welt zu zeigen"

Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung offenbarte sich der erfolgreichste Skifahrer aller Zeiten allerdings nicht wie die dunkelhaarige Frau an seiner Seite heißt: "Wir sind privat da und dabei will ich es belassen. Aber mir war wichtig, ihr meine Welt zu zeigen. Du musst einmal da gewesen sein, um zu wissen, worum es geht. Du kannst viel daheim reden, aber das ist dann schon ein Unterschied, wenn du es einmal live siehst. Der Plan war anders, dass ich da selbst runterfahre. Das ist jetzt nicht so, jetzt sind wir halt so da. Das ist alles, was es zu berichten gibt."

Gemeinsam mit Max Franz und dessen Frau verfolgte Hirscher das Geschehen und jubelte am Ende über den zweiten Platz von seinem Van-Deer-Schützling Henrik Kristoffersen.