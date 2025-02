Ski-Legende Hirscher hat einen neuen Job

Der siebenfache Ski-Weltmeister und achtfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher, der mit seiner Skifirma Van Deer einen Einstieg in die Speed-Disziplinen erwägt, hat nun einen zusätzlichen Job.

Sport-Legende Marcel Hirscher hat nicht nur seine eigene Skifirma gegründet, sondern entscheidet sich nun auch für einen Zweitjob. Er wird Kolumnist! Und zwar beim Magazin "The Red Bulletin".

Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger wird ab der März-Ausgabe des Red Bull Magazins über den Sport, das Leben und die Welt philosophieren. Das Magazin erscheint wieder am Dienstag, den 11.03.2025 im Abo bei getredbulletin.com und bei redbull.com.

"Meine erste Kolumne is in the making"

In einer Pressemitteilung von ServusTV begründet Hirscher die überraschende Entscheidung: „In meinem Skifahrerleben ist wirklich schon fast alles passiert! Eine wichtige Erfahrung, die mir fehlt: Wie ist es eigentlich auf der anderen Seite der Medienzone? Nicht der zu sein, über den geschrieben wird, sondern selbst über das schreiben, was mich bewegt?" Vom gefragtesten Interview-Partner in der Ski-Welt wechselt der achtfache Gesamtweltcupsieger nun also selbst in die Medienbranche.

Man darf gespannt sein, denn ganz bald wird sich man bereits in sein erstes journalistisches Werk einlesen können. "Meine erste Kolumne is in the making", so Hirscher.

Sein Ski-Comeback wurde durch den Kreuzbandriss in einer Trainingsfahrt gestoppt. Bei der Ski-WM, die gerade in Saalbach stattfindet, ist Superstar Marcel Hirscher heuer nur Zuschauer, und kann sein großes Ziel, am Start zu stehen, nicht realisieren.

Eigene Skifirma

Stattdessen konzentriert er sich auf seine eigene Skifirma "Van Deer" und schildert seine Visionen: „Es ist größer, schneller und besser als ich es erwarten durfte. Das Team ist riesig und wir haben den Ansporn, täglich besser zu werden. Perfektion gibt es nicht. Das ist schon großartig. Es ist ein Herzensprojekt. Es gibt einen Grund, dass es in den letzten 50 Jahren neue Skifirmen gab.“