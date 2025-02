Comeback für Ampel? Meinl-Reisinger kündigt Statement an

SPÖ-Chef Andreas Babler und Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig starteten bereits eine Offensive, um doch wieder mit der ÖVP über eine mögliche Koalition zu verhandeln. "Unsere Hand ist ausgestreckt", so das Motto. Jetzt meldet sich auch Beate Meinl-Reisinger zu Wort.

Wien. Für heute um 11 Uhr kündigte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ein Live-Statement in den Sozialen Medien an. Thema: Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP. Gibt es ein Comeback der Ampel-Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos?

Immerhin starteten SPÖ-Chef Andreas Babler und Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig bereits eine Offensive. Nachdem am Montag Babler nach den roten Gremien die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der ÖVP oder die Unterstützung einer Experten-Regierung angeboten hatte, legte sich am Dienstag auch Ludwig ins Zeug: "Unsere Hand ist weit ausgestreckt. Jetzt liegt es an der ÖVP, diese auch zu ergreifen."