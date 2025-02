Am Valentinstag: Hirscher mit Liebes-Show bei Ski-WM

Auch wenn er wegen seiner Verletzung bei der WM in Saalbach nicht am Start stehen kann, lieferte Marcel Hirscher vor dem Herren-RTL einen besonderen Auftritt.

Marcel Hirscher hätte bei seiner Heim-WM in Saalbach liebend gerne selbst um die Medaillen mitgekämpft. Zwar fährt der ehemalige Ski-Dominator mittlerweile für sein Mutterland, die Niederlande, am Ende ist er wegen seiner Verletzung allerdings ohnehin zum Zuschauen verpflichtet. Dafür hat er am Tag der Liebe umso mehr Zeit für sein Herzblatt.

Denn statt eines stressigen Renntags ist der 35-Jährige in Saalbach als Zuschauer im Zielraum. Die ORF-Kameras zeigten ihn, neben ihm eine hübsche junge Frau, mit der er seit einigen Monaten glücklich zusammen ist. Auch für die weitgehend Unbekannte an der Seite des Ski-Superstars ein sichtlich schöner Ausflug am Valentinstag.

Bereits in Schladming begleitete sie Hirscher im Zielraum, damals wurde sie noch von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Ausgerechnet am Tag der Liebe hat sie dann auch der Öffentlichkeit das Lächeln gezeigt, mit dem sie ihren Marcel täglich verzaubert.