Ozempic-Effekt beim Brautkleid-Kauf

GLP-1 bringt Brautmodengeschäfte unter Druck, weil die Frauen so stark abnehmen.

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Noch nie war Abnehmen so leicht: Seit der Entdeckung der Abnehmspritzen werden Frauen rund um den Globus dünner und dünner. Das hat in Hollywood angefangen und ist inzwischen auch bei uns Trend. Ozempic, Munjaro und Co. verhelfen vielen Menschen, die schon lange mit starkem Übergewicht gekämpft haben, zu einem gesünderen Körper. Aber auch immer mehr Personen, die einen schnellen Weg zum Traumbody suchen, greifen zu dem Hilfsmittel.

Perfekt für die Hochzeit

Besonders beliebt ist das schnelle Abnehmen dank der Injektion neuerdings auch bei Frauen, die ihrer Hochzeit entgegenblicken. Dass junge Bräute vor der Hochzeit noch ein paar Kilo abnehmen, ist nichts Neues - am schönsten Tag ihres Lebens soll alles perfekt sein. Auch der Body. Durch das Ozempic hat sich dieser Wunsch noch einmal verstärkt und aus zwei oder drei Kilo weniger wurde mehr.

Abnehmpläne als Standardfrage

In den USA ist das schon gang und gäbe und setzt Brautmodengeschäfte gehörig unter Druck. Denn es passiert immer öfter, dass die Bräute zwischen der ersten Anprobe und ihrer Traumhochzeit durch die Abnehmspritzen mehr abnehmen, als geahnt. Und dann sitzt das Kleid kurz vor dem großen Tag plötzlich nicht mehr. Warum das ein großes Problem ist? Brautkleider sind kompliziert, sie bestehen aus vielen Schichten und werden aus empfindlichen Stoffen genäht. Es mal schnell enger machen funktioniert oft nicht.

Die Frage, ob die Braut plant bis zur Hochzeit "stark abzunehmen" gehört in vielen amerikanischen Brautmodengeschäften inzwischen zum Standard.

Sprung nach Europa

Wie das Schweizer Online-Portal 20min.ch berichtet, ist der Trend in Zürich zwar noch nicht angekommen, die Ansprüche der Bräute an sich selbst steigen aber enorm. "Diese Generation ist stark von Body Positivity und Individualität geprägt, gleichzeitig aber permanent mit perfekten Körpern und Selbstoptimierung auf Social Media konfrontiert", erklären zwei renommierte Weddinplannerinnen von Nations of Glam, dass der Druck, am Hochzeitstag die beste Version seiner Selbst zu sein, noch nie so groß war. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Ozempic-Effekt auch die heimischen Brautmodengschäfte trifft.