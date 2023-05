Arnold Schwarzenegger hat sich in 'Men's Health' über Sex, Fitness und Erfolg geäußert.

Dieses Jahr läuft es richtig gut für Arnold Schwarzenegger. Der 75-Jährige ist derzeit in seiner ersten Netflix-Action-Serie zu sehen. In FUBAR spielt er einen Agenten, dessen Tochter auch eine Agentin ist!

Schwarzenegger über Sex

Ebenfalls auf Netflix zu sehen: Eine Doku über sein Leben, in dem er sehr private Einblicke gewährt. Nun Arnold Schwarzenegger dem Gesundheitsmagazin "Men's Health" ein großes Interview gegeben. Darin hat er sich auch zu seinem Sex-Leben geäußert. Er witzelte herum und stellte augenzwinkernd fest: "In meinem Alter ist Sex ein Wort mit vier Buchstaben: HELP!"

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien lebt seit eingen Jahren mit der 48-jährigen Heather Milligan zusammen. Fitness ist immer noch ein wichtiger Bestandteil in seinem Leben. Im Gespräch sagte Arnold, dass er oft emotional werde, wenn er sich an seine Anfänge als Bodybuilder zurückerinnere.

Arnie Schwarzenegger zeigt seine Übungen

In einem Clip erzählt Arnold Schwarzenegger genau, was ihn antreibt. Dann zeigt er die Übungen, die er regulär macht.