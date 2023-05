Ab dem 7. Juni ist die dreiteilige Netflix-Doku über Arnold Schwarzenegger auf Netflix zu streamen.

Arnold Schwarzenegger so offen wie nie. Für eine Netflix-Doku über sein Leben, die in drei Teilen ab dem 7. Juni zu streamen ist, packt der Action-Star und ehemalige Gouverneur von Kalifornien über sein Leben aus.

Arnie: Alles Aspekte seines Lebens

Die Doku, deren Trailer eben online gegangen ist, widmet sich allen Aspekten von Arnies Leben: Seiner Kindheit in der ländlichen Steiermark, seinen ersten Erfolgen als Bodybuilder, seiner Zeit in Amerika. Als Schauspieler, Immobilieninvestor und schließlich Gouverneur von Kalifornien. Viele Erfolge hat er verzeichnet. Doch auch Niederlagen.

Habe Leid zugefügt

Über diese sagt er offen: "Menschen werden sich an meine Erfolge erinnern und an meine Niederlagen..." Über persönliche Niederlagen sagt er dann im Trailer: "Es war sehr hart für meine Ehe, für die Beziehung zu meinen Kindern. Ich habe meiner Familie genug Leid zugefügt." Schwarzenegger hat einen unehelichen Sohn, Joseph . Auf die Frage, wieso er niemals aufgab, antwortet er verblüfft: "Na weil in meiner Vision niemals die Rede vom Aufgeben war. Miene Vision war, auf diesen Berg zu klettern."

Arnie: Doppelt zu sehen

Netflix hat sich Schwarzenegger als Double-Feature eingekauft. Neben der Doku ist Arnie auch in einer Action-Serie zu sehen. " FUBAR " ist ab Ende Mai zu sehen.