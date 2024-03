Hollywood-Pläne: Verlässt Chiara Pisati jetzt die Familie Putz?

Nach 15 Jahren will die hübsche Wienerin auch einmal in eine andere Rolle schlüpfen

Seit 15 Jahren flimmert Chiara Pisati als "Ixi" aus der XXXLutz-Werbung über heimischen TV-Bildschirme. Sie ist also in Österreich einem breiten Publikum bekannt, doch genau das macht der hübschen Wienerin eine Schauspiel-Karriere hierzulande schwer. "Es ist schwierig, weil mein Gesicht so bekannt ist. Ich will mal raus aus meiner Komfortzone und in eine ganz andere Rolle schlüpfen", sagt sie.

Pisati will nach Hollywood

Gerade drehte sie mit der "Familie Putz" in Los Angeles und Las Vegas. "Das war bisher mein beruflicher Höhepunkt. Jetzt habe ich Schauspielluft geschnuppert und suche eine gute Agentur", verrät sie. Nach 15 Jahren sei es einfach Zeit für eine berufliche Veränderung.