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DFB-Debüt

Wegen Klopp: RTL schmeißt Kult-Serie aus dem Programm

Jürgen Klopp.
© Getty Images
Jürgen Klopp ist zurück – und für seinen ersten Auftritt als deutscher Bundestrainer muss sogar "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" weichen. RTL wirft am Donnerstag sein gewohntes Abendprogramm über den Haufen und macht Platz für das mit Spannung erwartete Debüt des 59-Jährigen.
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Normalerweise flimmert ab 19.40 Uhr die nächste GZSZ-Folge über die Bildschirme. Diesmal heißt es bei RTL allerdings: Vorhang auf für Klopp! Bereits 65 Minuten vor dem Anpfiff des Nations-League-Krachers gegen die Niederlande in Amsterdam (ab 20.45 Uh, HIER im Sport24-Liveticker) beginnt die Fußball-Übertragung.

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Wer auf Intrigen, Liebesdramen und den Kiez trotzdem nicht verzichten möchte, bekommt allerdings ein Klopp-freies Trostpflaster: Die ausgefallene Donnerstagsfolge ist auf RTL+ abrufbar. Außerdem wird sie am Freitagmorgen um 9 Uhr nachgeholt. Am Freitagabend läuft GZSZ dann wieder ganz regulär.

Es trifft sogar den Tatort

Klopp selbst steht dagegen endgültig im Mittelpunkt. RTL begleitet seinen Einstand zusätzlich mit der Doku "Endlich Klopp! Deutschlands neuer Bundestrainer", die seinen Weg vom jungen Coach bis auf den wichtigsten Trainerstuhl des deutschen Fußballs beleuchtet.

Und damit ist das Klopp-Fieber noch lange nicht vorbei: Am Sonntag wartet bereits das erste Heimspiel. In Augsburg trifft Deutschland auf Griechenland – diesmal überträgt die ARD. Dafür muss sogar ein echter TV-Klassiker Platz machen: Der "Tatort" fällt wegen Klopp und der DFB-Elf aus.

GZSZ raus, Tatort raus – für Klopp macht Deutschland offenbar sogar im TV-Programm Platz.

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