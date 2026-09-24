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Vertrags-Hammer um David Alaba (34) bei Udinese

SR
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Ein österreichischer Fußballspieler im Trainingsshirt läuft während einer Trainingseinheit.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Ein interessantes Vertragsdetail wurde enthüllt.
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Wie berichtet, steht David Alaba unmittelbar vor der Unterschrift bei Udinese Calcio. Der Serie-A-Club und Österreichs Fußball-Nationalteamkapitän haben bereits eine mündliche Einigung erzielt, auch der Medizincheck wurde bereits absolviert.

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Vertragsdetail

Transfer-Guru Fabrizio Romano gab inzwischen auch bereits sein berühmtes "Here we go" und enthüllte auch ein Vertragsdetail. Demnach unterschrieb Alaba bei Udinese lediglich einen Einjahresvertrag und steht damit vorerst nur neun Monate bei den Italienern unter Vertrag.

Der 34-Jährige wurde mit Wechseln in die USA oder Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, er selbst soll weiter in einer europäischen Top-Liga spielen wollen. Udinese beendete die vergangene Saison als Zehnter der Serie A. Aktuell liegt der Club aus der Region Friaul-Julisch Venetien mit einem Sieg aus fünf Runden am 13. Platz. Trainer ist der in Wien geborene Deutsche Kosta Runjaic.

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick gab sich mit Hinweis auf das Fehlen einer offiziellen Vollzugsmeldung zurückhaltend. "Ich war in den letzten zwei, drei Wochen mit ihm im regelmäßigen Austausch. Aber ich bitte um Verständnis - so lange nichts bestätigt ist, werde ich mich dazu nicht äußern", sagte der Deutsche am Mittwoch in Windischgarsten. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, weilte Alaba derweilen in Rom zum Medizincheck. Aus der Hauptstadt sollte es weiter ins Friaul gehen.

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