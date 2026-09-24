Vertrags-Hammer um David Alaba (34) bei Udinese

Ein interessantes Vertragsdetail wurde enthüllt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie berichtet, steht David Alaba unmittelbar vor der Unterschrift bei Udinese Calcio. Der Serie-A-Club und Österreichs Fußball-Nationalteamkapitän haben bereits eine mündliche Einigung erzielt, auch der Medizincheck wurde bereits absolviert.

Vertragsdetail

Transfer-Guru Fabrizio Romano gab inzwischen auch bereits sein berühmtes "Here we go" und enthüllte auch ein Vertragsdetail. Demnach unterschrieb Alaba bei Udinese lediglich einen Einjahresvertrag und steht damit vorerst nur neun Monate bei den Italienern unter Vertrag.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der 34-Jährige wurde mit Wechseln in die USA oder Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, er selbst soll weiter in einer europäischen Top-Liga spielen wollen. Udinese beendete die vergangene Saison als Zehnter der Serie A. Aktuell liegt der Club aus der Region Friaul-Julisch Venetien mit einem Sieg aus fünf Runden am 13. Platz. Trainer ist der in Wien geborene Deutsche Kosta Runjaic.

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick gab sich mit Hinweis auf das Fehlen einer offiziellen Vollzugsmeldung zurückhaltend. "Ich war in den letzten zwei, drei Wochen mit ihm im regelmäßigen Austausch. Aber ich bitte um Verständnis - so lange nichts bestätigt ist, werde ich mich dazu nicht äußern", sagte der Deutsche am Mittwoch in Windischgarsten. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, weilte Alaba derweilen in Rom zum Medizincheck. Aus der Hauptstadt sollte es weiter ins Friaul gehen.