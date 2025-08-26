Wieder Messerattacke in Wien: Opfer (39) schwer verletzt

Wieder eine Messer-Attacke in Wien! In Mariahilf wurde ein 39-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Am Dienstag wurde der Mann in der Mittelgasse beim Minna-Lachs-Park von einem Unbekannten attackiert. Laut Polizei erlitt das Opfer schwere Verletzungen, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

Streit ging Angriff voraus

Nach bisherigen Ermittlungen kam es bereits vor mehreren Wochen zu einem Streit zwischen dem 39-Jährigen und dem Täter. Eine nähere Verbindung zwischen den beiden gibt es jedoch nicht.

Der Verletzte wurde von Rettungskräften notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dort stabilisierte sich sein Zustand.

Polizei ermittelt weiter

Unmittelbar nach der Tat leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein, bislang jedoch ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.