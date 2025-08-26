Plötzlich taucht Kult-Elch Emil in der Lugner-City auf

Ein Facebook-Video zeigt Elch Emil mitten in der Lugner City – doch das Center klärt schnell auf: Alles nur ein Scherz.

Am Montag, 25. August, sorgte Emil noch in Klosterneuburg für Aufsehen, als er durch die Donau schwamm. Für die Menschen war es ein Spektakel, für die Behörden hingegen ein möglicher Ernstfall – denn so nah kam ein Elch Wien noch nie.

Scherz-Video aus der Lugner City

Am Dienstag, 26. August, tauchte dann ein Facebook-Clip auf, der Emil mitten im Shoppingcenter zeigte. „Elch in unserer Kamera entdeckt: Emil war schon Sonntag Nacht in Wien“, stand im Posting. Dazu der Hinweis: „Beim Shoppingcenter hat er die richtige Wahl getroffen – bloß die Öffnungszeiten hatten kein Verständnis für Abenteuerlust.“

Große Verwirrung bei Usern

Das Video wirkte so echt, dass viele User zunächst rätselten, ob Emil tatsächlich heimlich in Wien unterwegs war. In den Kommentaren diskutierten manche sogar, ob der Elch bereits über den Gürtel spaziert sein könnte.

Emil bleibt Kultfigur

Der Clip verbreitete sich rasant, wurde vielfach geteilt und kommentiert. Klar ist: Während der echte Emil weiterhin rund um Klosterneuburg unterwegs ist, macht ihn die Lugner City kurzerhand zum Shoppingstar. Der Scherz zeigt, dass Emil längst Kultstatus erreicht hat.