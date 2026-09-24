Stadion von Europacup-Finalist wird versteigert

Schnäppchen um 3 Millionen! Die ukrainische PrivatBank versteigert erneut die bekannte Dnipro Arena inklusive des ehemaligen Trainingsgeländes des FC Dnipro.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Versteigerung soll am 6. Oktober stattfinden. Da bei der ersten Auktion niemand ein Gebot mit dem Startpreis von 2,93 Millionen Euro abgegeben hat, wurde der Ausrufpreis für das neue Angebot nun auf 2,75 Millionen Euro gesenkt.

Im Jahr 2015 erreichte der Traditionsverein FC Dnipro den absoluten Höhepunkt seiner Vereinsgeschichte, als das Team im Finale der UEFA Europa League in Warschau gegen Sevilla antrat.

Misswirtschaft führt zum Verfall

Verheerendes Management durch den Eigentümer des Klubs führte jedoch zu Schulden in Millionenhöhe sowie zu unbezahlten Gehältern für Spieler und Mitarbeiter. Die UEFA verhängte schließlich Sanktionen gegen den Verein, und bis 2019 war das legendäre, im Jahr 1918 gegründete Team formell verschwunden.

Aktuelle Lage des Stadions

Ein "indirekter Rechtsnachfolger", der SC Dnipro-1, entstand an seiner Stelle und nutzte das Stadion, bis die Auswirkungen des bewaffneten Konflikts in der Region das Team zwangen, den Sportbetrieb in sicherere Gebiete wie Uschhorod zu verlegen. Heute wartet eine der modernsten Spielstätten des Landes, die 2008 mit einer Investition von 40 Millionen Euro erbaut wurde, bei einer Auktion auf einen Käufer. Das Stadion bietet Platz für 31.000 Zuschauer.