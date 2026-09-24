3 Millionen Euro
Stadion von Europacup-Finalist wird versteigert
Die Versteigerung soll am 6. Oktober stattfinden. Da bei der ersten Auktion niemand ein Gebot mit dem Startpreis von 2,93 Millionen Euro abgegeben hat, wurde der Ausrufpreis für das neue Angebot nun auf 2,75 Millionen Euro gesenkt.
Auch interessant
Im Jahr 2015 erreichte der Traditionsverein FC Dnipro den absoluten Höhepunkt seiner Vereinsgeschichte, als das Team im Finale der UEFA Europa League in Warschau gegen Sevilla antrat.
Misswirtschaft führt zum Verfall
Verheerendes Management durch den Eigentümer des Klubs führte jedoch zu Schulden in Millionenhöhe sowie zu unbezahlten Gehältern für Spieler und Mitarbeiter. Die UEFA verhängte schließlich Sanktionen gegen den Verein, und bis 2019 war das legendäre, im Jahr 1918 gegründete Team formell verschwunden.
Aktuelle Lage des Stadions
Ein "indirekter Rechtsnachfolger", der SC Dnipro-1, entstand an seiner Stelle und nutzte das Stadion, bis die Auswirkungen des bewaffneten Konflikts in der Region das Team zwangen, den Sportbetrieb in sicherere Gebiete wie Uschhorod zu verlegen. Heute wartet eine der modernsten Spielstätten des Landes, die 2008 mit einer Investition von 40 Millionen Euro erbaut wurde, bei einer Auktion auf einen Käufer. Das Stadion bietet Platz für 31.000 Zuschauer.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden