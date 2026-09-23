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In der Türkei

DARUM pilgern jetzt Tausende zu einem Stein

SR
von
Ein Stein wird zum Ziel von tausenden Touristen
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Wie aus dem Nichts wurde ein simpler Stein in der Türkei plötzlich zur großen Pilgerstätte.
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Mitten in den türkischen Bergen,&nbsp;auf dem Kurtdere-Plateau, steht ein Stein, der über Nacht zum absoluten Touristen-Hotspot wird. Er ist plötzlich ein beliebtes Foto-Motiv für Selfies von tausenden Pilgern geworden.

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Der Ansturm ist derartig enorm, dass die Behörden mittlerweile sogar reagiert haben und neben dem Stein auch eine Bank platziert haben. Einerseits möchte man damit die Abnutzung des Natur-Juwels verhindern, andererseits kann man sich so schön neben dem Objekt der Begierde hinsetzen und damit ablichten lassen.

Ansturm wegen Fußball-Star

Doch warum wird dieser Stein plötzlich von einer unfassbaren Menschenmenge gestürmt? Der Hintergrund hat einen Namen: Mohamed Salah. Der neue Superstar des lokalen Fußball-Vereins Trabzonspor, der im Sommer vom FC Liverpool in die Türkei gewechselt ist, hat vor wenigen Tagen von dort ein Ausflugsbild gepostet.

Der 34-jährige Ägypter nutzte einen freien Tag bei seinem neuen Arbeitgeber, um die Umgebung zu erkunden und postete genau von diesem Stein ein Selfie. Die passionierten Anhänger des Klubs stürmten daraufhin den Ort und wollten ein Bild am selben Ort haben.

Mittlerweile ist der Andrang derartig enorm, dass sich am Weg dorthin Staus und meterlange Schlangen bilden. Von der herkömmlichen Ruhe, die diesen Ort ausgemacht hatte, ist allerdings nichts mehr zu spüren, denn die Salah-Mania ist im Kurtdere-Plateau angekommen.

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